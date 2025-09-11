Suman ocho los muertos por explosión de pipa en Puente de la Concordia; 67 personas continúan hospitalizadas

Más Información
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, confirmó que suman 94 personas lesionadas, ocho de ellos fallecidos, tras la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa.
Brugada Molina explicó que aún hay 67 personas que continúan hospitalizadas, 22 en estado crítico y 39 delicadas.
Afirmó que todas las personas afectadas están recibiendo atención médica en 19 hospitales de Gobierno tanto federal como local.
