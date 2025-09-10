Captan el momento exacto de la explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia; pasajeros de trolebús entran en pánico

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada informó que debido a la explosión de una pipa de gas, que contenía 49 mil litros, dejó 57 lesionados, 19 se reportan graves.

Los heridos fueron trasladados a hospitales para ser atendidos, reportan que tienen quemaduras de segundo y tercer grado.

En redes sociales, han comenzado a circular los videos del momento exacto en el que ocurrió el siniestro.

Momento exacto de la explosión de pipa de gas en el puente la Concordia en Santa Martha Acatitla

El metraje fue grabado desde un automóvil particular que va circulando sobre el Puente de la Concordia en la alcaldía Iztapalapa, a la altura del Metro Santa Martha Acatitla, límites con Los Reyes La Paz.

En la zona baja del puente se observa una nube blanca, que se expande por toda la zona, mientras autos, tráilers y autobuses circulan, a los segundos, por el espejo lateral se alcanza a ver que una gran columna de fuego se levanta varios metros.

Por lo que los conductores, avanzan a gran velocidad, mientras que otros se detienen. Por encima del incendio, pasan las cabinas del Cablebús CDMX que va rumbo a la estación Santa Martha Acatitla.

Terror en el Trolebús elevado de Santa Martha por explosión de pipa

Una de las pasajeras del Trolebús elevado, que va de Santa Martha a Constitución, grabó los momentos de pánico que vivieron debido a la explosión de la pipa de gas.

El vehículo circulaba en el tramo elevado, dejando atrás el puente de la Concordia, mientras la columna de fuego se eleva y expande hacia las unidades.

Las pasajeras comienzan a correr y a gritar desesperadas con el temor de ser alcanzadas por el fuego. En el video se alcanza a ver como otra unidad del Trolebús trata de salir del incendio.

Luego se ve que aunque en el tramo elevado no circulan autos particulares, una persona, al parecer otro pasajero se bajo de la unidad para correr.

El metraje termina cuando las pasajeras llegan a siguiente estación.

