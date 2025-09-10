Más Información

Explota pipa de gas LP en Puente de la Concordia, en Iztapalapa; reportan al menos 18 personas con quemaduras

Trump reporta la muerte del influencer Charlie Kirk; el activista recibió un disparo durante un evento en Utah

¿Quién era Charlie Kirk?; el influencer crítico del aborto y del movimiento LGBT fue asesinado en pleno discurso en Utah

México subirá hasta 50% los aranceles a autos y productos chinos; implementará el nivel máximo permitido por la OMC

Detienen en California a la madre de Naasón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo; la acusan de trata de menores

Suspenden orden de aprehensión contra vicealmirante Fernando Farías, ligado a red de huachicol; había sido detenido en la CDMX

La jefa de Gobierno, , dio a conocer que equipos de emergencia de la CDMX acuden al , para atender el incendio derivado de una explosión de una pipa de gas.

En su cuenta de X, la mandataria capitalina señaló que instruyó al secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), y a la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Myriam Urzúa para que supervisen los trabajos en el lugar y apoyen a quienes así lo requiera.

“Equipos de emergencia se dirigen hacia el Puente de la Concordia, para atender un incendio derivado de una explosión de una pipa de gas. Instruí a los secretarios @PabloVazC de @SSC_CDMX y a Myriam Urzúa de @SGIRPC_CDMX que supervisen los trabajos en el lugar del hecho, para apoyar a toda persona que así lo requiera”, escribió.

Asimismo, indicó que los Servicios de Transporte Eléctricos (Trolebús y Cablebús), así como el Metro se encuentran suspendidos en la zona.

