La jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio a conocer que equipos de emergencia de la CDMX acuden al Puente de la Concordia, para atender el incendio derivado de una explosión de una pipa de gas.

En su cuenta de X, la mandataria capitalina señaló que instruyó al secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez y a la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Myriam Urzúa para que supervisen los trabajos en el lugar y apoyen a quienes así lo requiera.

“Equipos de emergencia se dirigen hacia el Puente de la Concordia, para atender un incendio derivado de una explosión de una pipa de gas. Instruí a los secretarios @PabloVazC de @SSC_CDMX y a Myriam Urzúa de @SGIRPC_CDMX que supervisen los trabajos en el lugar del hecho, para apoyar a toda persona que así lo requiera”, escribió.

Asimismo, indicó que los Servicios de Transporte Eléctricos (Trolebús y Cablebús), así como el Metro se encuentran suspendidos en la zona.

dmrr