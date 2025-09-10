Más Información
Un grupo de manifestantes exigió a la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) dar atención en tiempo y forma a los reportes de maltrato y animales en situación de riesgo en la capital.
De acuerdo con los inconformes, las autoridades han incumplido en la respuesta oportuna a denuncias ciudadanas, lo que ha derivado en el abandono de varios casos de crueldad animal en diferentes alcaldías. “Llamamos, mandamos fotos, y cuando llegan ya no hay nada, o simplemente no aparecen”, señaló Patricia López, activista por los derechos de los animales.
Los manifestantes también acusaron a la Brigada de realizar presuntos operativos falsos, pues aseguran que en varios reportes públicos se informa sobre “rescates” que en realidad no ocurrieron. “Nos preocupa que se quieran mostrar resultados que no existen, mientras en las calles los animales siguen sufriendo”, denunció Eduardo Ramírez, integrante de una organización civil.
Otro de los señalamientos fue la falta de acciones concretas en el Mercado de Sonora, donde, a pesar de denuncias reiteradas, continúa la comercialización de especies en condiciones insalubres y de presunto tráfico ilegal. “Todos sabemos lo que pasa en el Sonora: jaulas diminutas, animales enfermos y venta clandestina. ¿Dónde está la Brigada Animal?”, expresó Mariana Hernández, vecina de Iztapalapa.
