Cuautitlán Izcalli, Mex.- Daniel Iván “N” e Israel “N”, fueron detenidos por policías de la Secretaría de Seguridad estatal, al presuntamente ser sorprendidos transportando bolsas en cuyo interior había , por lo que serán investigados por su probable participación en el delito de .

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México recibió la puesta a disposición de los dos hombres, a quienes elementos de la policía estatal capturó en la calle Quetzal de la , cuando conducían una camioneta Dodge RAM.

De las bolsas plásticas de color negro se desprendía un olor fétido y escurría un líquido, por lo que al ser cuestionados sobre la situación, los detenidos explicaron que a los caninos sin vida los despostarían en otro lugar.

“Como parte de la investigación, un Perito en materia de veterinaria lleva a cabo el análisis del contenido de las bolsas. En tanto que esta Institución continúa con las investigaciones”, explicó la FGJEM.

También realizan las gestiones ante la Unidad de Atención y Bienestar Animal de Cuautitlán Izcalli, para que realicen la cremación de los canes, después de concluir el análisis de los indicios asegurados.

Fuentes locales confirmaron a que la captura de ambos sujetos, quienes serían trabajadores de un establecimiento que ofrece el servicio de cremación de mascotas, ocurrió por una denuncia anónima.

Lo anterior, debido a que la persona denunciante recibió una urna y al abrirla, encontró restos de madera, por lo que se presume que entregaban cenizas producto de la quema de otros materiales y no de las mascotas.

