Cuautitlán Izcalli, Mex.- Daniel Iván “N” e Israel “N”, fueron detenidos por policías de la Secretaría de Seguridad estatal, al presuntamente ser sorprendidos transportando bolsas en cuyo interior había perros fallecidos, por lo que serán investigados por su probable participación en el delito de maltrato animal.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México recibió la puesta a disposición de los dos hombres, a quienes elementos de la policía estatal capturó en la calle Quetzal de la colonia El Tikal, cuando conducían una camioneta Dodge RAM.

De las bolsas plásticas de color negro se desprendía un olor fétido y escurría un líquido, por lo que al ser cuestionados sobre la situación, los detenidos explicaron que a los caninos sin vida los despostarían en otro lugar.

“Como parte de la investigación, un Perito en materia de veterinaria lleva a cabo el análisis del contenido de las bolsas. En tanto que esta Institución continúa con las investigaciones”, explicó la FGJEM.

También realizan las gestiones ante la Unidad de Atención y Bienestar Animal de Cuautitlán Izcalli, para que realicen la cremación de los canes, después de concluir el análisis de los indicios asegurados.

Fuentes locales confirmaron a EL UNIVERSAL que la captura de ambos sujetos, quienes serían trabajadores de un establecimiento que ofrece el servicio de cremación de mascotas, ocurrió por una denuncia anónima.

Lo anterior, debido a que la persona denunciante recibió una urna y al abrirla, encontró restos de madera, por lo que se presume que entregaban cenizas producto de la quema de otros materiales y no de las mascotas.

