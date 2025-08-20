A tres meses del asesinato de Ximena Guzmán, secretaria particular y José Muñoz, coordinador de asesores de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la mandataria confirmó la detención de 13 personas, entre ellas tres relacionadas directamente con el doble homicidio perpetrado el 20 de mayo.

En un breve mensaje, que ofreció en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Brugada Molina dio a conocer que la detención se realizó durante un operativo que tuvo lugar la madrugada de este miércoles -en coordinación con el Gobierno federal-, aunque no dio más detalles al respecto.

“En dicho operativo se detuvieron a 13 personas, entre ellas 3 personas que participaron directamente en el homicidio y otras personas relacionadas con la preparación logística del evento”, dijo.

Junto al secretario de Gobierno, César Cravioto; el jefe de la Policía capitalina, Pablo Vázquez; y la fiscal, Bertha Alcalde Luján, la mandataria, aseguró que estos resultados representan los “primeros avances de una investigación que sigue en curso”.

Adelantó que este mismo miércoles a las 17:00 horas, la fiscal ofrecerá una conferencia de prensa para dar a conocer los pormenores del caso.

En su mensaje, de poco más de cinco minutos de duración, la mandataria agradeció la coordinación entre los órdenes de gobierno para avanzar en esta investigación, y externó su agradecimiento a la Presidenta Claudia Sheinbaum, cuyo reclamo, dijo, “ha sido clave para fortalecer este trabajo conjunto”.

“La colaboración entre los distintos órdenes de gobierno demuestra que avanzamos con más fuerza y eficacia en la lucha contra la impunidad. Estos resultados representan los primeros avances de una investigación que sigue en curso”, señaló.

“En memoria de Ximena y José y en respeto a sus familias, amigos y compañeros, este gobierno no descansará hasta que la verdad sea conocida y la justicia se haga efectiva. A la ciudadanía le reitero nuestro compromiso de seguir trabajando sin descanso a favor de la seguridad y la justicia de la Ciudad de México”, concluyó.

En el mensaje también estuvo presente el secretario de Atención y Participación Ciudadana, Tomás Pliego.

