La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo brinda su conferencia matutina del 20 de agosto de 2025 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

"Es un percance de vía, no es un descarrilamiento": director general del Tren Maya

Luego del choque del Tren Maya en la estación Izamal registrado este 19 de agosto, Óscar David Lozano Águila, director general del Tren Maya, señaló que una "anomalía" causó el cambio de vía causando el percance de vía entre el tren 304 y 307. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

Conagua presenta avances del Programa Nacional de Tecnificación del Campo; reconocen a ingenieros militares

Efraín Morales, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), presentó avances del Programa Nacional de Tecnificación del Campo, y reconoció a los ingenieros militares que colaboran en las tareas para garantizar el derecho humano al agua. Foto: Diego SImón / EL UNIVERSAL

Sheinbaum acusa “andanada” por percance en vía del Tren Maya; “hay mala leche” de la oposición, acusa

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, acusó una “andanada” de opositores en las redes sociales por el percance de ayer en la vía del Tren Maya; asegura que las mañaneras que encabeza de lunes a viernes en Palacio Nacional sirven para decir que “hay mala leche” de la oposición. Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL

Comunicado de la DEA no tiene nada que ver con la realidad, asegura Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que desde el sexenio pasado se puso un límite a las operaciones de las agencias estadounidenses en México, como la DEA, y los cuales, indicó, continúan bajo su administración. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

Sheinbaum prevé encuentro con Marco Rubio para cerrar acuerdo de seguridad; espera llegadas de Macron y Carney

La Mandataria Federal informó que de aquí a diciembre no tiene pensado salir del país, pero espera la llegada de mandatarios de otros países, además que prevé un encuentro con el secretario de Estado de Estado Unidos, Marco Rubio. Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL

"Fallamos ya dos veces, pero no debemos hacerlo en el futuro": director del Tren Maya; FGR investigará percance en vía

Ante incidente en el Tren Maya, Óscar David Lozano, director general de este transporte, dijo que se va a abrir una investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), y aclaró que el seguro tendrá que hacerse efectivo ante el percance de vía. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

Sheinbaum: FIFA determina permisos a televisoras para la transmisión de partidos; próxima semana presentará avances de organización

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que la FIFA es la que otorga los permisos a las televisoras para la transmisión de los partidos de la Copa 2026, organizada por México, Estados Unidos y Canadá. Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL

Sheinbaum expresa su opinión sobre la eutanasia; que se abra al debate, dice

La presidenta Sheinbaum Pardo expresó su opinión sobre la eutanasia y declaró que es un tema polémico. Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL

CIBanco está en su derecho de presentar una demanda contra el Departamento del Tesoro de EU: Sheinbaum

La Mandataria federal manifestó que el CIBanco está en su derecho de presentar una demanda en contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos tras ser acusado de facilitar operaciones ligadas al tráfico de opioides y quedar fuera de sistema financiero estadounidense. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

