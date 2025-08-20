Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (Cdmx), afirmó que la institución a su cargo trabaja de la mano con la Fiscalía General de Justicia local en la investigación por la muerte de un joven que fue baleado por un policía, registrado esta tarde.

Es a través de la Dirección de Asuntos Internos que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) coadyuva para la integración de la carpeta de investigación.

"Esta Secretaría mantiene estrecha coordinación y colaboración con la Fiscalía de Justicia capitalina para integrar la carpeta de investigación por los lamentables hechos ocurridos esta tarde en la avenida Fray Servando Teresa de Mier", compartió está noche Vázquez.

Lee también Joven muere tras disparo de policía en punto de revisión en CDMX; el agente fue detenido y video se hace viral

Lo anterior luego de que esta tarde un joven de 21 años perdiera la vida de un disparo, efectuado por un elemento de la SSC, con quien se había enfrascado en una riña en un punto de revisión de la institución.

Tras anunciarse que el oficial involucrado ya había sido detenido, Pablo Vázquez informó que quienes acompañaban al joven han sido apoyados para rendir su declaración por lo sucedido y para seguir las indagatorias.

Finalmente, el secretario dijo que se dará seguimiento al caso.

"Reiteramos nuestro compromiso con la ciudadanía de actuar con estricto apego a los derechos humanos y los principios y normas que nos rigen como institución. Daremos atención puntual al caso", compartió.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dft