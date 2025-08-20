Más Información
Pemex reconoce robo de 50 equipos de respiración en plataforma de Campeche; piratas la asaltaron y escaparon
Pese a negativa de Sheinbaum, DEA afirma que Proyecto Portero es binacional; insiste en que se realiza junto con autoridades mexicanas
Reviven frase de “El Clan”, ligado a corrupción en el Tren Maya: “Ya cuando se descarrile va a ser otro pedo”
De tenis rojos y pants. Así entregó EU a Julio César Chávez Jr. a México; embajador Jonhson comparte foto y destaca colaboración
Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (Cdmx), afirmó que la institución a su cargo trabaja de la mano con la Fiscalía General de Justicia local en la investigación por la muerte de un joven que fue baleado por un policía, registrado esta tarde.
Es a través de la Dirección de Asuntos Internos que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) coadyuva para la integración de la carpeta de investigación.
"Esta Secretaría mantiene estrecha coordinación y colaboración con la Fiscalía de Justicia capitalina para integrar la carpeta de investigación por los lamentables hechos ocurridos esta tarde en la avenida Fray Servando Teresa de Mier", compartió está noche Vázquez.
Lee también Joven muere tras disparo de policía en punto de revisión en CDMX; el agente fue detenido y video se hace viral
Lo anterior luego de que esta tarde un joven de 21 años perdiera la vida de un disparo, efectuado por un elemento de la SSC, con quien se había enfrascado en una riña en un punto de revisión de la institución.
Tras anunciarse que el oficial involucrado ya había sido detenido, Pablo Vázquez informó que quienes acompañaban al joven han sido apoyados para rendir su declaración por lo sucedido y para seguir las indagatorias.
Finalmente, el secretario dijo que se dará seguimiento al caso.
"Reiteramos nuestro compromiso con la ciudadanía de actuar con estricto apego a los derechos humanos y los principios y normas que nos rigen como institución. Daremos atención puntual al caso", compartió.
Dan 11 años de prisión para “El Yeye” y “El Dedos” por atentado contra Ciro Gómez; se les acusa de tentativa de homicidio
dft