Más Información

"Nos chocó otro tren"; los testimonios del percance del Tren Maya

"Nos chocó otro tren"; los testimonios del percance del Tren Maya

Reviven frase de “El Clan”, ligado a corrupción en el Tren Maya: “Ya cuando se descarrile va a ser otro pedo”

Reviven frase de “El Clan”, ligado a corrupción en el Tren Maya: “Ya cuando se descarrile va a ser otro pedo”

Tren Maya investiga accidente en Izamal Yucatán; servicio se reanuda en el resto de estaciones

Tren Maya investiga accidente en Izamal Yucatán; servicio se reanuda en el resto de estaciones

De tenis rojos y pants. Así entregó EU a Julio César Chávez Jr. a México; embajador Jonhson comparte foto y destaca colaboración

De tenis rojos y pants. Así entregó EU a Julio César Chávez Jr. a México; embajador Jonhson comparte foto y destaca colaboración

Joven muere tras disparo de policía en punto de revisión en Venustiano Carranza; el agente fue detenido

Joven muere tras disparo de policía en punto de revisión en Venustiano Carranza; el agente fue detenido

Sin aplausos para Lenia Batres, termina una era en la Corte; Piña, Ríos Farjat y Laynez, los más ovacionados

Sin aplausos para Lenia Batres, termina una era en la Corte; Piña, Ríos Farjat y Laynez, los más ovacionados

Un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana () que disparó a un joven en un punto de revisión, y que más tarde murió en hospital, fue detenido por personal de para presentarlo ante un agente del Ministerio Público para definir su situación jurídica.

Los hechos se registraron este tarde cuando sujetos pasaron a bordo de una motocicleta por un punto de revisión, cuando circulaban por la calle Galindo y Villa, casi esquina con Fray Servando Teresa de Mier, en la .

De acuerdo con la SSC, los hombres de la motocicleta se pusieron agresivos durante la revisión y luego se dio una pelea con los policías.

Leer también:

En la pelea, uno de los policías fue golpeado y sacó su arma y disparó contra un joven de 21 años de edad.

Agresión entre motociclistas y policías en un punto de revisión en la Venustiano Carranza este 19 de agosto de 2025. [Foto: Capturas de pantalla de videos]
Agresión entre motociclistas y policías en un punto de revisión en la Venustiano Carranza este 19 de agosto de 2025. [Foto: Capturas de pantalla de videos]

El joven fue trasladado a un hospital donde más tarde falleció por la herida en la cabeza, confirmó la SSC.

Por lo anterior el oficial que disparó fue detenido y el arma que usaba fue asegurada, además de que personal de la Dirección General de Asuntos Internos de la SSC abrió una carpeta de investigación administrativa para coadyuvar en las indagatorias por el deceso del joven.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr/rmlgv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses