Tras desabasto, Pemex refuerza entrega de gasolina en CDMX; mantenimiento, causa de atraso en suministro de combustible

Policías trasladan a usuarios de la Línea 2 del Metro; hay caos vial en las inmediaciones

Magistrado Reyes Rodríguez propone nulidad de elección de la Corte; argumenta distribución sistemática de acordeones

Nariz Roja denuncia llegada de "medicamentos cubanos desconocidos"; son para tratar a pacientes con cáncer, condena

EU incauta metanfetaminas con valor de casi 8 mdd; estaban ocultas en cargamento de rosas procedente de México

Ingresan a "La Tuta" a la misma prisión que a Caro Quintero y al "Mayo" Zambada; comparecerá el 23 de octubre

Las registradas la tarde y noche de este jueves en la Ciudad de México causaron encharcamientos que afectaron el traslado de personas y el paso de autos.

Al oriente de la capital, elementos de la ayudaron al paso de peatones en una zona anegada.

Policías apoyados con camionetas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizan el traslado de personas en el cruce del y la calzada Ermita Iztapalapa, en la colonia Segunda Sección de Ampliación Santiago Acahualtepec, alcaldía Iztapalapa.

Policías ayudan en el traslado de personas por inundaciones. Foto: Especial.
Policías ayudan en el traslado de personas por inundaciones. Foto: Especial.

Por otro lado, también se registraron encharcamientos al sur de la ciudad, en calles de la colonia Jardines del Pedregal, en la alcaldía Álvaro Obregón.

Personal de emergencia se movilizó al lugar para apoyar en la anegación, informó el C5.

