Las lluvias registradas la tarde y noche de este jueves en la Ciudad de México causaron encharcamientos que afectaron el traslado de personas y el paso de autos.

Al oriente de la capital, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ayudaron al paso de peatones en una zona anegada.

Policías apoyados con camionetas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizan el traslado de personas en el cruce del Eje 6 Sur y la calzada Ermita Iztapalapa, en la colonia Segunda Sección de Ampliación Santiago Acahualtepec, alcaldía Iztapalapa.

Lee también: Alcaldía Xochimilco dona ahuehuete para sustituir árboles dañados o muertos en el Centro Histórico

Policías ayudan en el traslado de personas por inundaciones. Foto: Especial.

Por otro lado, también se registraron encharcamientos al sur de la ciudad, en calles de la colonia Jardines del Pedregal, en la alcaldía Álvaro Obregón.

Personal de emergencia se movilizó al lugar para apoyar en la anegación, informó el C5.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr