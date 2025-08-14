Policías trasladan a usuarios de la Línea 2 del Metro; hay caos vial en las inmediaciones

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana brindan apoyo a usuarios del Metro ante las afectaciones registradas esta tarde en la Línea 2 del sistema.

A bordo de camionetas de la corporación, los policías trasladan a usuarios del Sistema de Transporte Colectivo Metro entre las estaciones Nativitas y Tasqueña.

Largas filas de usuarios de la línea 2 del metro, debido a la demora del servicio emergente de RTP. Foto: Hugo Salvador/El Universal

También se apoya al traslado de usuarios en el tramo que corresponde a la estación Normal en dirección a Taxqueña, informó el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Policías de la Subsecretaría de Control de #Tránsito de la #SSC continuan con los traslados en apoyo a los usuarios de la Línea 2 del @MetroCDMX por falla en el servicio, se encuentran en diversas estaciones como Normal, Pino Suárez y sobre Calz. San Antonio Abad, donde también… pic.twitter.com/e7OG4qOWMk — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 15, 2025

También, personal de la Subsecretaría de Control y Tránsito apoyó en la salida de usuarios de las estaciones que quedaron sin servicio esta tarde.

Debido a un aparente corto circuito, el servicio en la línea que corre de Tasqueña a Cuatro Caminos presenta afectaciones.

🚨 #AHORA | Intensa movilización de servicios de emergencia en la estación Pino Suárez del Metro.



👉 Ciudadanos reportaron una fuerte explosión y presencia de humo en el tramo entre San Antonio Abad y Pino Suárez.



📹: Especial pic.twitter.com/JI0Z8Gz5bM — Azucena Uresti (@azucenau) August 15, 2025

Por otro lado, las fuertes lluvias de este jueves causaron encharcamientos al sur de la ciudad, en calles de la colonia Jardines del Pedregal, alcaldía Álvaro Obregón.

Personal de emergencia ya se movilizó al lugar para apoyar en la anegación, informó el C5.

A bordo de camionetas de la corporación, los policías trasladan a usuarios del STC Metro. Foto: Especial.

Continúan las labores de apoyo por parte de policías capitalinos tras el cierre de varias estaciones en la Línea 2 del Metro.

Integrantes de la Policía Bancaria e Industrial trasladan a usuarios en el tramo que abarca del Centro de Transferencia Modal de Taxqueña a Bellas Artes.

🔴 Tras la suspensión del servicio en gran parte de la Línea 2 del Metro CDMX, que va de Cuatro Caminos a Tasqueña, decenas de usuarios buscan alternativas para poder llegar a sus destinos.



📹 #VIDEO: Manuel Espino | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/u6SWEtkxHM — El Universal (@El_Universal_Mx) August 15, 2025

