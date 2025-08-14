Más Información

Policías trasladan a usuarios de la Línea 2 del Metro; hay caos vial en las inmediaciones

Sheinbaum recorre horario de la mañanera de este viernes 15 de agosto; se realizará desde Quintana Roo

No sólo PlayStation; estas son las otras grandes marcas con las que Profeco ha tenido conflictos

Rutilio Escandón afirma que "cada vez hay mejor trato" en Alligator Alcatraz; reporta 122 mexicanos detenidos

¿Tormenta negra o alerta púrpura por lluvias extremas?; esto es lo que significa cada una de las alertas en CDMX

Así son los uniformes robados al Comité Olímpico Mexicano; las prendas están valuadas en 500 mil pesos

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana brindan apoyo a usuarios del ante las afectaciones registradas esta tarde en la del sistema.

A bordo de camionetas de la corporación, los policías trasladan a usuarios del Metro entre las estaciones Nativitas y Tasqueña.

También se apoya al traslado de usuarios en el tramo que corresponde a la estación Normal en dirección a Taxqueña, informó el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

También, personal de la Subsecretaría de Control y Tránsito apoyó en la salida de usuarios de las estaciones que quedaron sin servicio esta tarde.

Debido a un aparente corto circuito, el servicio en la línea que corre de Tasqueña a Cuatro Caminos presenta afectaciones.

Por otro lado, las de este jueves causaron encharcamientos al sur de la ciudad, en calles de la, alcaldía Álvaro Obregón.

Personal de emergencia ya se movilizó al lugar para apoyar en la anegación, informó el C5.

Continúan las labores de apoyo por parte de policías capitalinos tras el cierre de varias estaciones en la Línea 2 del Metro.

Integrantes de la Policía Bancaria e Industrial trasladan a usuarios en el tramo que abarca del Centro de Transferencia Modal de Taxqueña a Bellas Artes.

