Más Información
Lavado de dinero y asociación delictuosa; los delitos por los que es señalado Carlos Alberto Treviño, exdirector de Pemex
EU ofrece recompensa de hasta 26 mdd por líderes de "Cárteles Unidos"; también anuncia sanciones contra "Los Viagras"
Sheinbaum: Vuelo de dron de EU sobre Valle de Bravo fue para operación de delincuencia organizada; México no cuenta con ese equipo
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente caluroso con cielo medio nublado a nublado para este jueves 14 de agosto en la Ciudad de México.
Se esperan lluvias fuertes puntuales de entre 15 a 29 milímetros, intervalos de chubascos, actividad eléctrica y posible caída de granizo.
Se prevé que haya lluvias fuertes a partir de las 16:00 de la tarde y hasta 00:00 de la madrugada.
Lee también Se esperan dos días de lluvias muy fuertes en CDMX; Clara Brugada pide a la población estar prevenidos
Además, los vientos serán de componente Este de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 45 kilómetros por hora.
Ayer, las autoridades capitalinas advirtieron que se esperan dos días de lluvias muy fuertes en la Ciudad de México, este jueves 14 y el próximo domingo 17 de agosto, por lo que se llamó a la ciudadanía a estar prevenidos y atentos a las alertas que emitan las autoridades.
LL