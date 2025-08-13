La jefa de Gobierno, Clara Brugada, advirtió que se esperan dos días de lluvias muy fuertes en la Ciudad de México, para este jueves 14 y el próximo domingo 17 de agosto, por lo que llamó a la ciudadanía a estar prevenidos y atentos a las alertas que emitan las autoridades.

“Se prevé que el jueves y domingo va a llover muy fuerte en la Ciudad de México. Hago un llamado a los capitalinos, para que puedan prepararse y puedan estar al tanto de las lluvias que mañana se van a desatar”, dijo.

Señaló que estamos a la mitad de la temporada de lluvias y viene lo más difícil de la temporada, que es sobre todo agosto y septiembre.

“El día de mañana por ejemplo, se prevé una lluvia muy fuerte en la ciudad. No sabemos en qué parte de la ciudad, pero vamos a estar alertando, para que todos hagamos previsiones”, dijo.

Brugada Molina advirtió que en la CDMX -como en otras partes del mundo- estamos enfrentando las consecuencias del cambio climático, un fenómeno al que antes no se le ponía atención.

Se prevé que el jueves y domingo va a llover muy fuerte en la Ciudad de México. (10/08/2025). Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Mientras que el año pasado hubo una sequía que no se había vivido en los últimos 70 años, en lo que va de este año ha llovido “lo que no llovió ni el 23 y el 24”, señaló.

Durante una visita a la colonia Agrícola Pantitlán, en Iztacalco, para atender a los afectados por las lluvias del pasado lunes, la mandataria explicó que su administración está atendiendo distintas zonas, tanto de esa alcaldía como de la Gustavo A. Madero y la Venustiano Carranza (que visitó el martes), las cuales resultaron afectadas por inundaciones; su objetivo, dijo, es resolver el problema de fondo y que esto “no vuelva a ocurrir”.

La mandataria dio a conocer que hubo afectaciones a 122 familias a quienes se les entregarán apoyos este fin de semana, además de la limpieza en la zona.

En su oportunidad, el secretario de Gestión Integral del Agua (Segiagua), José Mario Esparza, explicó que se tiene conocimiento de que un cárcamo de bombeo de esta zona “no es el más adecuado”, por lo que ya se están haciendo los análisis preliminares con la alcaldía Iztacalco para colocarlo en la parte más baja de la Unidad Habitacional Aguas Calientes -la zona más afectada de la colonia- para que ayude a sacar el agua.

Además, dijo que se están haciendo las gestiones para una bomba adicional en Ejército Oriente.

“Si un cárcamo no está en la parte más baja, pues queda limitado. Pero bueno, lo vamos a ver en una mesa de trabajo, a consensuar y hacer la mejor propuesta técnica en coordinación con todos ustedes, y en Ejército Oriente, en la otra planta, ya estamos haciendo gestiones para una nueva bomba adicional”, precisó.

