De cara al inicio del ciclo escolar 2025-2025, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, arrancó la entrega de un millón 250 mil tarjetas para la compra de útiles y uniformes escolares para estudiantes de educación básica de la Ciudad de México.

Para la entrega de estos apoyos se destinará una inversión de mil 275 millones de pesos.

“El Gobierno de la ciudad, en estos días, va a entregar un millón 250 mil tarjetas, que apoyan a útiles escolares y a uniformes, para todos los estudiantes de escuelas públicas de educación básica en la ciudad”, dijo.

En el acto inaugural, en las inmediaciones del estadio GNP, la mandataria encabezó la entrega de más de 20 mil tarjetas y adelantó que esta semana se entregarán 337 mil tarjetas en las zonas de escuelas de la CDMX.

Brugada Molina destacó que este año en la Ciudad de México se invertirán 11 mil millones de pesos en educación.

En su oportunidad, Pablo Yanes, secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (Sectei) precisó que en una primera jornada se distribuirán entre 350 y 370 mil tarjetas.

“Este programa quiere cerrar brechas de desigualdad; lograr el pleno desarrollo y las capacidades de cada uno de los estudiantes; lograr su florecimiento humano y tener sociedades igualitarias y fraternas”, dijo.

