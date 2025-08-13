Tras dos días de locura debido a las intensas lluvias que se registraron el pasado domingo y madrugada del martes, las actividades en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) comienzan a regularizarse.

En las pantallas se podía ver que prácticamente todos los vuelos estaban en tiempo, en otros las personas ya estaban abordando, y sólo uno con destino internacional presentaba atraso.

Con información de Omar Díaz

