Tras dos días de locura debido a las intensas lluvias que se registraron el pasado domingo y madrugada del martes, las actividades en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) comienzan a regularizarse.
En las pantallas se podía ver que prácticamente todos los vuelos estaban en tiempo, en otros las personas ya estaban abordando, y sólo uno con destino internacional presentaba atraso.
Con información de Omar Díaz
