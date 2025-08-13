Debido a las lluvias del domingo y lunes, que inundaron dos pistas en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), pasajeros denunciaron que les han cancelado sus vuelos hasta cuatro veces y se los reprograman para el viernes e incluso hasta el domingo.

Entre el domingo y lunes se cancelaron 227 vuelos, afectando a 34 mil 392 pasajeros.

“Nunca habíamos vivido nada igual. Esto ya rebasó todo lo que puedo aguantar y estoy poniendo todo mi empeño para no desistir”, dijo Adriana, quien debido a que le reprogramaron su vuelo del domingo pasado para el viernes, sólo disfrutaría un día sus vacaciones en Disney con su esposo e hijo.

“Son cuatro veces que ya cancelaron. Dos del domingo, ayer [lunes] y hoy [martes] también. Ha sido difícil porque vengo con mis hijos [uno de ellos con discapacidad]. Me dan solamente para el viernes”, lamentó Juliana, quien desde el domingo busca llegar a Monterrey.

Margarita Figueroa ha padecido varias cancelaciones de su vuelo con destino a República Dominicana. “Estoy verdaderamente molesta porque no se vale que no tenga tantito mantenimiento [el AICM]”.

Sonia Carrillo iba a Mazatlán. Su vuelo ha sido cancelado cuatro veces; la aerolínea le ofrece recuperárselo para el domingo.

El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) exhortó a todas las autoridades competentes a sumar esfuerzos inmediatos para resolver la contingencia. Con información de Rubén Migueles.