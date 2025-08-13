Se acerca el Regreso a Clases 2025 y Sears tiene todo lo que necesitas para el ciclo escolar: moda, calzado, tecnología y accesorios. Del 15 al 18 de agosto, aprovecha su Venta Especial con hasta 40% de descuento, hasta 18 meses sin intereses o hasta 15% adicional pagando con Crédito Sears. Compra en tienda o en línea con envío gratis desde $299 MXN y recibe tu pedido en 2 horas si eliges recogerlo en sucursal.

Las mejores marcas de ropa escolar con descuentos imperdibles

Ir a la escuela es una oportunidad para mostrar estilo y comodidad. En Sears encuentras lo último en moda infantil, juvenil y universitaria con marcas como Levi’s, Fukka, Jeanious, Guess y Nautica Jeans Co.

Unos jeans Levi’s combinan con cualquier prenda, desde una camisa negra Guess hasta una polo Nautica.

combinan con cualquier prenda, desde una camisa negra Guess hasta una polo Nautica. Todas estas marcas tienen hasta 40% de descuento y facilidades de pago de hasta 18 MSI.

Ya sea que compres en tienda física o tienda en línea, Sears te ofrece los mismos beneficios y promociones.

Lee también: Para qué sirve guardar el perfume en el refrigerador

Estrena tenis nuevos para el regreso a clases

Para quienes corren, caminan o juegan durante la jornada escolar, unos tenis cómodos y resistentes son esenciales. Sears cuenta con modelos para todas las edades y estilos, incluyendo opciones de Adidas, Hush Puppies y muchas más.

Encuentra tenis para deporte, casual o uso diario.

Hasta 40% de descuento en calzado escolar y deportivo.

Foto: cortesía Sears

Tecnología y equipo para un ciclo escolar productivo

El regreso a clases también es la oportunidad ideal para renovar las herramientas de estudio. En Sears encontrarás laptops, tablets, impresoras y audífonos de marcas como Lenovo, Asus, Samsung, LG y Sony, diseñadas para acompañar a los estudiantes en todas sus tareas y proyectos. Desde equipos básicos para la primaria hasta laptops de alto rendimiento para la universidad, todas cuentan con hasta 40% de descuento y facilidades de pago de hasta 18 meses sin intereses o hasta 15% adicional con Crédito Sears.

Foto: cortesía Sears

Mochilas y accesorios escolares que combinan estilo y funcionalidad

Una mochila escolar debe ser resistente, cómoda y práctica, pero también reflejar el estilo de quien la lleva. En Sears hay opciones para todas las edades, con compartimentos especiales para laptops y tablets, diseños juveniles y universitarios, además de estuches, loncheras y termos que facilitan el día a día. Si el tiempo apremia, puedes comprar en línea y recoger en tienda en tan solo dos horas.

Foto: cortesía Sears

Sears es tu aliado en el regreso a clases

La Venta Especial Sears te permite equiparte por completo sin complicaciones: moda, calzado, tecnología, mochilas y accesorios, todo disponible en un solo lugar para que ahorres tiempo y dinero. Del 15 al 18 de agosto, aprovecha hasta 40% de descuento, hasta 18 meses sin intereses o hasta 15% adicional pagando con Crédito Sears, tanto en tienda física como en línea, con envío gratis desde $299 MXN. Compra con anticipación, evita las prisas y asegúrate de que tus hijos comiencen el ciclo escolar con lo mejor.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters