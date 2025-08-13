Más Información

Narcos entregados aún operaban vía visitas; sigue aquí la conferencia mxm

Narcos entregados aún operaban vía visitas; sigue aquí la conferencia mxm

DEA califica de “paso significativo para desmantelar cárteles” la entrega de 26 criminales por parte de México; fue decisión “soberana”

DEA califica de “paso significativo para desmantelar cárteles” la entrega de 26 criminales por parte de México; fue decisión “soberana”

EU sanciona a mexicanos y empresas por fraude en tiempos compartidos; los asocia con el CJNG

EU sanciona a mexicanos y empresas por fraude en tiempos compartidos; los asocia con el CJNG

Inegi reporta 38.5 millones de personas en pobreza en 2024; son 8.3 millones menos que en 2022

Inegi reporta 38.5 millones de personas en pobreza en 2024; son 8.3 millones menos que en 2022

Andy creó nueva empresa como número 2 de Morena

Andy creó nueva empresa como número 2 de Morena

Llega presidente de SCJN a San Lázaro; Hugo Aguilar sostendrá primer acercamiento con diputados

Llega presidente de SCJN a San Lázaro; Hugo Aguilar sostendrá primer acercamiento con diputados

Entre flores, canciones, veladoras y un pase de lista, este martes se honró al pie del Ángel de la Independencia la memoria de los seis periodistas asesinados en la , durante el

Activistas y periodistas realizaron una vigilia al pie del Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México, en memoria de los comunicadores asesinados en la Franja de Gaza, tras un ataque dirigido de Israel, el 13 de agosto de 2025. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL
Activistas y periodistas realizaron una vigilia al pie del Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México, en memoria de los comunicadores asesinados en la Franja de Gaza, tras un ataque dirigido de Israel, el 13 de agosto de 2025. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

Lee también

Activistas y periodistas realizaron una vigilia al pie del Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México, en memoria de los comunicadores asesinados en la Franja de Gaza, tras un ataque dirigido de Israel, el 13 de agosto de 2025. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL
Activistas y periodistas realizaron una vigilia al pie del Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México, en memoria de los comunicadores asesinados en la Franja de Gaza, tras un ataque dirigido de Israel, el 13 de agosto de 2025. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

Activistas y periodistas llamaron a la comunidad internacional a tomar medidas decisivas e inmediatas para detener el genocidio en Gaza y para que haya justicia para los comunicadores asesinados.

Activistas y periodistas realizaron una vigilia al pie del Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México, en memoria de los comunicadores asesinados en la Franja de Gaza, tras un ataque dirigido de Israel, el 13 de agosto de 2025. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL
Activistas y periodistas realizaron una vigilia al pie del Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México, en memoria de los comunicadores asesinados en la Franja de Gaza, tras un ataque dirigido de Israel, el 13 de agosto de 2025. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

Lee también

Activistas y periodistas realizaron una vigilia al pie del Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México, en memoria de los comunicadores asesinados en la Franja de Gaza, tras un ataque dirigido de Israel, el 13 de agosto de 2025. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL
Activistas y periodistas realizaron una vigilia al pie del Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México, en memoria de los comunicadores asesinados en la Franja de Gaza, tras un ataque dirigido de Israel, el 13 de agosto de 2025. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

Sobre las vallas que protegen al Ángel de la Independencia se colocaron los retratos de los periodistas asesinados: Anas al-Sharif,Mohammed Qreiqeh,Ibrahim Zaher,Moamen Aliwa,Mohammed NoufalyMohammad al-Khaldi.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses