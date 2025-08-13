Más Información
Entre flores, canciones, veladoras y un pase de lista, este martes se honró al pie del Ángel de la Independencia la memoria de los seis periodistas asesinados en la Franja de Gaza, durante el conflicto Israel-Palestina.
Activistas y periodistas llamaron a la comunidad internacional a tomar medidas decisivas e inmediatas para detener el genocidio en Gaza y para que haya justicia para los comunicadores asesinados.
Sobre las vallas que protegen al Ángel de la Independencia se colocaron los retratos de los periodistas asesinados: Anas al-Sharif,Mohammed Qreiqeh,Ibrahim Zaher,Moamen Aliwa,Mohammed NoufalyMohammad al-Khaldi.
