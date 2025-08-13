Entre flores, canciones, veladoras y un pase de lista, este martes se honró al pie del Ángel de la Independencia la memoria de los seis periodistas asesinados en la Franja de Gaza, durante el conflicto Israel-Palestina.

Activistas y periodistas realizaron una vigilia al pie del Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México, en memoria de los comunicadores asesinados en la Franja de Gaza, tras un ataque dirigido de Israel, el 13 de agosto de 2025. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

Lee también Sheinbaum lamenta muerte de periodistas por ataque israelí a Gaza; llama urgentemente a la paz

Activistas y periodistas realizaron una vigilia al pie del Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México, en memoria de los comunicadores asesinados en la Franja de Gaza, tras un ataque dirigido de Israel, el 13 de agosto de 2025. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

Activistas y periodistas llamaron a la comunidad internacional a tomar medidas decisivas e inmediatas para detener el genocidio en Gaza y para que haya justicia para los comunicadores asesinados.

Activistas y periodistas realizaron una vigilia al pie del Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México, en memoria de los comunicadores asesinados en la Franja de Gaza, tras un ataque dirigido de Israel, el 13 de agosto de 2025. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

Lee también Honran en El Ángel a periodistas asesinados en Gaza; alistan mega marcha para exigir ruptura de relaciones con Israel

Activistas y periodistas realizaron una vigilia al pie del Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México, en memoria de los comunicadores asesinados en la Franja de Gaza, tras un ataque dirigido de Israel, el 13 de agosto de 2025. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

Sobre las vallas que protegen al Ángel de la Independencia se colocaron los retratos de los periodistas asesinados: Anas al-Sharif,Mohammed Qreiqeh,Ibrahim Zaher,Moamen Aliwa,Mohammed NoufalyMohammad al-Khaldi.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot