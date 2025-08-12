Más Información
"La Tuta" y miembros del CJNG, entre los 26 capos entregados a EU; Departamento de Justicia revela lista
De Caro Quintero hasta "La Tuta" y "El Cuini"; esta es la lista de los 55 narcos mexicanos trasladados a EU
Segundo combo de 26 narcos entregados a EU, entre ellos "La Tuta" y el líder de "Los Cuinis"; sigue aquí el minuto a minuto
Servando Gómez "La Tuta", de maestro a líder de Los Caballeros Templarios; usó las redes sociales para aterrorizar a Michoacán
Desplome de elevador en plaza Mitikah deja dos lesionados; ordenan revisión total de las medidas de Protección Civil del inmueble
Entre flores, canciones, veladoras y un pase de lista, este martes se honró al pie del Ángel de la Independencia la memoria de los seis periodistas asesinados en Gaza, ante el conflicto Israel-Palestina.
"¡Los periodistas en Gaza, no son una amenaza!" y "Palestina libre", gritaron activistas y periodistas que se congregaron en exigencia de justicia y alto al fuego. También exigieron que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum rompa relaciones con Israel.
Cinco de los asesinados trabajaban para la cadena de noticias catarí Al Jazeera, incluyendo al corresponsal de 28 años, Anas al-Sharif.
Lee también UE condena la muerte de cinco periodistas de Al Jazeera en bombardeo israelí; ONU pide respeto y protección a la prensa internacional
En un pronunciamiento de AJ+ y Al Jazeera, colegas condenaron entre lágrimas el ataque de Israel dirigido contra los periodistas. Reconocieron su labor de informar sobre la situación en Medio Oriente.
Llamaron a la comunidad internacional a tomar de medidas decisivas e inmediatas para detener el genocidio en Gaza y para que haya justicia para los comunicadores asesinados.
"No se puede matar la verdad matando periodistas", expresaron al también recordar a los periodistas de México asesinados.
Lee también Netanyahu dice que "autorizará" a palestinos de Gaza emigrar a otros países; "no los estamos expulsando"
Sobre las vallas que protegen al Ángel de la Independencia se colocaron los retratos de los periodistas asesinados: Anas al-Sharif, Mohammed Qreiqeh, Ibrahim Zaher, Moamen Aliwa, Mohammed Noufal y Mohammad al-Khaldi.
Convocaron a una "mega marcha" el próximo domingo, del Ángel de la Independencia a la Cámara de Diputados, en exigencia de la ruptura de relaciones de México con Israel.
Detienen a 27 presuntos integrantes del CJNG en Aguascalientes; embajada de EU destaca capacitación del FBI
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
em/bmc