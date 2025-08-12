Entre flores, canciones, veladoras y un pase de lista, este martes se honró al pie del Ángel de la Independencia la memoria de los seis periodistas asesinados en Gaza, ante el conflicto Israel-Palestina.

"¡Los periodistas en Gaza, no son una amenaza!" y "Palestina libre", gritaron activistas y periodistas que se congregaron en exigencia de justicia y alto al fuego. También exigieron que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum rompa relaciones con Israel.

Cinco de los asesinados trabajaban para la cadena de noticias catarí Al Jazeera, incluyendo al corresponsal de 28 años, Anas al-Sharif.

En un pronunciamiento de AJ+ y Al Jazeera, colegas condenaron entre lágrimas el ataque de Israel dirigido contra los periodistas. Reconocieron su labor de informar sobre la situación en Medio Oriente.

Llamaron a la comunidad internacional a tomar de medidas decisivas e inmediatas para detener el genocidio en Gaza y para que haya justicia para los comunicadores asesinados.

"No se puede matar la verdad matando periodistas", expresaron al también recordar a los periodistas de México asesinados.

Sobre las vallas que protegen al Ángel de la Independencia se colocaron los retratos de los periodistas asesinados: Anas al-Sharif, Mohammed Qreiqeh, Ibrahim Zaher, Moamen Aliwa, Mohammed Noufal y Mohammad al-Khaldi.

Convocaron a una "mega marcha" el próximo domingo, del Ángel de la Independencia a la Cámara de Diputados, en exigencia de la ruptura de relaciones de México con Israel.

Honran en el Ángel de la Independencia a periodistas asesinados en Gaza. Foto: Carlos Mejía/ EL UNIVERSAL

