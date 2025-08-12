La diputada panista María Elena Pérez-Jaén anunció que presentará una solicitud para que el general Audomaro Martínez Zapata, exdirector del Centro Nacional de Inteligencia, comparezca ante las comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados.

La finalidad es que explique por qué no ejerció acciones en contra del grupo criminal denominado “La Barredora” en Tabasco, durante su gestión como director del Centro Nacional de Inteligencia.

“Resulta imperativo abordar un asunto de urgencia, la comparecencia del General Audomaro Martínez Zapata, exdirector del Centro Nacional de Inteligencia, ante comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y de Defensa Nacional, de acuerdo con informes clasificados y evidencias públicas, durante su gestión de 2018 a 2024, el general Audomaro Martínez Zapata habría omitido actuar frente a las actividades del grupo criminal La Barredora, liderado por Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública del Estado de Tabasco ,este grupo vinculado al narcotráfico, corrupción y violencia operó con impunidad gracias a la inacción de las autoridades que recibieron alertas reiteradas, incluido el Centro Nacional de Inteligencia durante todo el periodo en que Hernán Bermúdez estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal”; dijo.

Lee también Harfuch reporta captura de objetivos prioritarios de “La Barredora” en Tabasco; se redujo el homicidio en 20% en Sinaloa, dice

Abundó en que el general Martínez Zapata pudo haber notificado al entonces gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, sobre los informes que ligaban a quien designaría como secretario de Seguridad, Hernán Bermúdez, con “La Barredora”.

“Información pública y documentos filtrados revelan que en 2019, ya existía un expediente de inteligencia que ligaba Bermúdez Requena con el crimen organizado, es decir, el general pudo haber conocido su información antes de que el señor Adán Augusto López hiciera el nombramiento del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, en diciembre de 2019”, afirmó.

Sin embargo, la diputada Jessica Saiden (Morena), presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana, no quiso poner a votación la solicitud, bajo el argumento de que no se presentó por escrito.

“Yo les pediría que lo hagan llegar como debe de ser, por escrito, y con gusto lo estaremos atendiendo, para eso está la comisión. Yo lo único que quiero pedirles, es que le demos forma, estoy a favor, por supuesto, de sus peticiones, también por escrito, las analizamos con gusto. A lo mejor no será solo un asunto de una comparecencia, serán varias, ¿no? Y Será interesante, porque de así lograrlo, estaremos trabajando muy interesantemente fuerte”, dijo.

Lee también Gobernador Eduardo Ramírez rechaza presencia de “La Barredora” en Chiapas; “lo que ya barrimos es la delincuencia“, asegura

El pasado 25 de julio, EL UNIVERSAL publicó la nota “Dos gobernadores, un fiscal y un general nunca sospecharon de Hernán Bermúdez”, donde refiere que Hernán Bermúdez Requena fue secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, del 11 de diciembre de 2019 al 5 de enero de 2024, periodo en el que mantuvo una relación directa con al menos ocho funcionarios que estuvieron en el gabinete del entonces gobernador Adán Augusto López Hernández y a nivel federal; sin embargo, ninguno de ellos sospechó que también era uno de los principales líderes del grupo criminal La Barredora.

La nota detalla que el general Audomaro Martínez, amigo y escolta del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien ocupó cargos de alto rango en el Ejército Mexicano, como el de director del Centro Nacional de Inteligencia, tampoco alertó de los vínculos de Bermúdez Requena con el crimen organizado.

Fueron los servicios de inteligencia del Ejército los que, tras el hackeo de archivos conocido como Guacamaya Leaks, revelaron comunicaciones de la Defensa Nacional que mostraban que desde 2019 ya existían sospechas de los vínculos de Bermúdez con estructuras del crimen organizado. Estos reportes formaban parte de análisis de inteligencia militar.

Lee también Abigael González Valencia, líder de Los Cuinis, entre los 26 detenidos que México entregó a EU, reportan medios; es la segunda entrega de líderes del narco

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc