Más Información

Sheinbaum niega vuelos de drones de la CIA sobre México; hace referencia al Himno Mexicano: “Y una soldada en cada hijo te dio”

Sheinbaum niega vuelos de drones de la CIA sobre México; hace referencia al Himno Mexicano: “Y una soldada en cada hijo te dio”

Aseguran casi dos toneladas de droga en Garita de Tijuana; estaba oculta en tractocamión

Aseguran casi dos toneladas de droga en Garita de Tijuana; estaba oculta en tractocamión

Sheinbaum lamenta homicidio de niño Fernando en Edomex por deuda de madre; Fiscalía debe cambiar su forma de atender los casos, dice

Sheinbaum lamenta homicidio de niño Fernando en Edomex por deuda de madre; Fiscalía debe cambiar su forma de atender los casos, dice

EU transfiere a México a 14 reos sentenciados por narcotráfico; busca ahorrar al menos 4 mdd en costos asociados

EU transfiere a México a 14 reos sentenciados por narcotráfico; busca ahorrar al menos 4 mdd en costos asociados

Detienen a menores por sacrificar a dos cachorros en García; son estudiantes de preparatoria de la UANL

Detienen a menores por sacrificar a dos cachorros en García; son estudiantes de preparatoria de la UANL

Sheinbaum: Nunca hubo queja formal de EU contra Pablo Gómez; hizo un gran trabajo en la UIF

Sheinbaum: Nunca hubo queja formal de EU contra Pablo Gómez; hizo un gran trabajo en la UIF

La presidenta rechazó los 30 días de disculpas públicas de la ciudadana Karla Estrella a la diputada del Partido del Trabajo, ”, luego de que este domingo se cumplió la fecha de estarse disculpando.

“A los compañeros que son del movimiento, siempre lo he dicho, lo he pensado: No hay que hacer uso del poder para afectar a las personas, sino para ayudarlas. Siempre hay que ser humilde, sencillo, modesto, cercano, al pueblo de todas las formas”, dijo al reiterar que en la Cuarta Transformación hay unidad.

En su conferencia mañanera de este lunes 11 de agosto en , Sheinbaum Pardo insistió en que “el poder tiene que ejercerse con humildad”. Pero se lanzó contra la oposición, contra el senador panista Ricardo Anaya; contra el senador y líder nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno; y contra el dirigente nacional del PAN, .

Lee también

“El poder se ejerce con humildad, y particularmente los que somos parte de este movimiento de transformación”, dijo al acusar a la oposición de “hipócrita” y de “rasgarse las vestiduras”.

“Y nadie justifica una u otra cosa, y yo siempre voy a defender que nosotros debemos actuar con humildad, con sencillez en la justa medianía, esa es mi posición, lo aprendimos de un grande: presidente Benito Juárez y del legado que le dio el presidente López Obrador a ese pensamiento jurista [...].

“Nuestro movimiento surgió con un sentido ético y de cercanía con el pueblo, muy profundo, ese es mi posición y siempre lo voy a mantener y así me comporto de toda mi vida, desde antes de ser incluso servidora pública”, expresó.

Lee también

En el Salón Tesorería, la Presidenta acusó que se fue a vivir a Estados Unidos y regresó a México con fuero como senador plurinominal: “Es que hay que decir las cosas como son, y ahora él da lecciones de moral”.

Señaló también al dirigente de Acción Nacional, como líder del Cártel Inmobiliario, y a de “corrupto” y “vende patrias”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses