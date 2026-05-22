Un hombre murió y una mujer junto con una menor de edad resultaron lesionadas luego de un accidente vehicular registrado la mañana de este viernes sobre la carretera México-Toluca, a la altura de Carlos Echanove, en la colonia Yaqui-Contadero, alcaldía Cuajimalpa.

De acuerdo con el reporte de la Policía Auxiliar, elementos que realizaban labores de vigilancia en la zona acudieron al sitio tras recibir el aviso de un percance vehicular. Al llegar, localizaron a tres personas sobre la cinta asfáltica, quienes presuntamente viajaban a bordo de una motocicleta que se impactó contra una camioneta estacionada.

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Paramédicos de Protección Civil brindaron atención a una mujer adulta, quien presentaba probable traumatismo craneoencefálico, así como a una menor con lesiones oculares. Ambas fueron trasladadas a un hospital de la zona para recibir atención médica.

En tanto, el conductor de la motocicleta fue valorado en el lugar, donde fue diagnosticado sin signos vitales. Su identidad no fue revelada por las autoridades.

Tras el hecho, la zona quedó bajo resguardo mientras personal ministerial realizaba las diligencias correspondientes. El caso fue turnado al Ministerio Público, que inició las investigaciones para determinar cómo ocurrió el accidente.

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