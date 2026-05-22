Durante años se ha pensado que las memorias USB serían uno de los dispositivos portátiles que desaparecerían por el impacto que ha tenido el almacenamiento en la nube. Sin embargo, el crecimiento de archivos pesados, la dependencia de conexiones estables a internet y el aumento en los riesgos de ciberseguridad han hecho que estos dispositivos aún tengan un lugar importante en la vida diaria de estudiantes, profesionales y creadores de contenido.

En este sentido, muchas marcas también han apostado por seguir creando dispositivos que no solo le brinden al usuario una gran capacidad de almacenamiento, sino que también un diseño que se adapte a la evolución que han tenido otros dispositivos.

Bajo este panorama, Sandisk, compañía mundial en soluciones de almacenamiento de datos basadas en tecnología flash NAND, presentó la nueva unidad flash USB-C Sandisk Extreme Fit que, según la marca, es la memoria de 1 TB más pequeña del mundo, una característica que llama la atención desde el primer momento.

Pequeña por fuera, enorme por dentro: así es la nueva USB de 1 TB de Sandisk. Imagen: Sandisk

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Esta unidad compacta, le brinda al usuario la potencia de almacenamiento que necesita sin sacrificar la movilidad, y es que el diseño ultracompacto parece pensado para quienes usan laptops y tabletas delgadas y no quieren cargar accesorios voluminosos o estar conectando y desconectando dispositivos todo el tiempo.

La USB-C Sandisk Extreme Fit se conecta directamente al puerto USB-C y queda ajustada al equipo de forma discreta, casi como si fuera parte del dispositivo. Esto puede ser especialmente útil para estudiantes que necesitan ampliar el almacenamiento de su computadora para proyectos, tareas y archivos multimedia; o para profesionistas que trabajan constantemente con documentos pesados, fotografías o edición de video ligera.

Alta velocidad y compatibilidad con diferentes dispositivos

Esta memoria ofrece la capacidad de realizar transferencias rápidas de archivos con velocidades de lectura de hasta 400 MB/s en versiones de entre 128 GB y 1 TB o hasta 300 MB/s en versiones de 64 GB para transferir contenido al instante. También es compatible con la aplicación Sandisk Memory Zone, diseñada para administrar y respaldar archivos en dispositivos Windows y Mac.

En términos de conectividad, la memoria es compatible con laptops, tabletas y otros dispositivos con puerto USB-C, un estándar que actualmente domina gran parte del mercado tecnológico y que ya está presente en la mayoría de equipos recientes.

Pequeña por fuera, enorme por dentro: así es la nueva USB de 1 TB de Sandisk. Imagen: Sandisk

La llegada de esta unidad al mercado mexicano también refleja una tendencia clara: los dispositivos tecnológicos son cada vez más pequeños, pero la demanda de almacenamiento sigue creciendo. Entre videos en alta resolución, herramientas impulsadas por inteligencia artificial y aplicaciones más pesadas, el espacio disponible en muchos equipos comienza a quedarse corto rápidamente.

La nueva USB-C Sandisk Extreme Fit ya está disponible en México con capacidades de hasta 1 TB a un precio aproximado de 5 mil 900 pesos a través de canales especializados. Con esta apuesta, Sandisk busca posicionarse entre quienes necesitan almacenamiento portátil, rápido y discreto para acompañar el ritmo acelerado del trabajo y los estudios actuales.

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