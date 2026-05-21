¿Te ha pasado que conectas unos audífonos inalámbricos al Bluetooth y de pronto el internet comienza a ponerse inestable o lento? Aunque parezca que esto solo se trata de una mera coincidencia, en realidad existe una razón técnica que explica por qué ocurre esto y, básicamente, tiene que ver con cómo funcionan las señales inalámbricas tanto de tu red Wi-Fi como del Bluetooth.

En Tech Bit te contamos por qué ocurre y cómo puedes evitar que suceda para que tengas la posibilidad de usar ambas funciones sin problema.

Por qué el Bluetooth puede afectar la señal Wi-Fi de tu router. Imagen: Magnific

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Esta es la razón por la que el Bluetooth puede afectar la señal Wi-Fi

De acuerdo con el sitio especializado myQ, el "Bluetooth y Wi-Fi suelen comunicarse utilizando la misma banda de radiofrecuencia de 2,4 GHz, aunque los datos que se transfieren tienen destinos diferentes"

Si imaginamos la banda de frecuencia como una autopista, podemos ver que el Bluetooth solo puede viajar de un dispositivo a otro, recorriendo una corta distancia de ida y vuelta, mientras que el Wi-Fi viaja a través del router (que sería como el peaje en la autopista) para llegar a la World Wide Web.

Esto significa que ambos sistemas compiten por espacio para transmitir información y, cuando hay demasiados dispositivos conectados al mismo tiempo, pueden generarse interferencias por los choques que existen entre ambos.

Lo que puede provocar que ambas funciones estén activas es:

Velocidad de internet más lenta

Cortes en videollamadas

Audio entrecortado en audífonos Bluetooth

Mayor latencia en videojuegos

Desconexiones temporales del WiFi

Cómo evitar que el Bluetooth afecte la señal Wi-Fi

Aunque lo ideal sería usar una o la otra función, la realidad es que actualmente es casi imposible ya que la rutina diaria y los dispositivos actuales de uso cotidiana necesitan tanto de conexión Wi-Fi como Bluetooth para que corran diferentes funciones.

Por qué el Bluetooth puede afectar la señal Wi-Fi de tu router. Imagen: Magnific

Sin embargo, sí existen algunas formas sencillas de reducir las interferencias:

Cambia tu señal Wi-Fi a la red de 5 GHz con el fin de que la la señal 2-4 GHz esté menos saturada.

Aleja dispositivos con conexión Bluetooth que estén cerca del router.

Actualiza tu router para que este cuente con todas las tecnologías actuales para reducir los conflictos entre señales.

Cambia el canal WiFi, en algunos casos te permite modificar manualmente el canal de transmisión del router con lo que puedes disminuir la saturación en el misma señal.

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