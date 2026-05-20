WhatsApp se ha convertido en una de las aplicaciones más utilizadas para comunicarnos, pero también en una plataforma donde muchas personas buscan mayor privacidad y control sobre su actividad.

Por eso, el “modo fantasma” ha ganado popularidad; aunque no existe una función oficial con ese nombre, éste reúne varias herramientas de privacidad que permiten usar la aplicación de manera más discreta.

Hoy te decimos cómo activarlo.

¿Cómo activar el "modo fantasma" en WhatsApp?

Para activar el "modo fantasma" de WhatsApp sólo debes seguir los siguientes pasos, tanto en Android como en iOS:

Desactiva la hora de conexión, foto de perfil, información y enlaces

Abre WhatsApp.

Pulsa tu foto de perfil en la parte inferior derecha.

Entra a "Privacidad".

Deshabilita las funciones de “Hora de última vez y En Línea”, “Foto del perfil”, “Información” y “Enlaces” para que nadie pueda verlas. O bien, selecciona a las personas que sí pueden observar esa información cuando conversen contigo.

WhatsApp no cuenta con una función llamada "modo fantasma", sino que consiste en una serie de configuraciones. Foto: Unsplash

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Desactiva las confirmaciones de lectura

En WhatsApp, entra a “Privacidad”.

Busca el apartado “Confirmaciones de lectura” y desactívalo.

Listo, los demás no podrán ver si ya leíste sus mensajes y viceversa.

Cambia la configuración de tus estados

Entra a "Privacidad" y pulsa el apartado de “Estados”.

Selecciona una de las siguientes opciones y personalízalo: “Mis contactos”, “Mis contactos, excepto…” o “Solo compartir con…”.

Desactiva la función “Permitir compartir” para que los demás no puedan compartir tu estado o lo reenvíen.

Y finalmente, desactiva la función “Historia de Facebook” e “Historia de Instagram” para que tus estados de WhatsApp no se compartan en dichas redes sociales.

Silencia las llamadas

En “Privacidad”, pulsa “Llamadas”.

Activa “Silenciar las llamadas de números desconocidos”. De este modo se silenciarán las llamadas de personas que no conozcas, aunque sí se seguirán mostrando en tus notificaciones.

Activa los mensajes temporales

Este es el último paso del "modo fantasma". Entra en “Privacidad” y dirígete a “Mensajes temporales”.

Selecciona la duración establecida de tu preferencia: “24 horas”, “7 días” o “90 días”.

Desactiva las confirmaciones de lectura para que los demás no vean si ya leíste sus mensajes. Foto: Unsplash

¿Qué ventajas tiene usar el "modo fantasma" en WhatsApp?

Como seguramente sabrás, WhatsApp es una aplicación que permite al usuario personalizar su experiencia dependiendo de sus necesidades y estilo de vida.

Por ello, el "modo fantasma" se recomienda para quienes desean mantener un perfil bajo y no ser interrumpidos mientras trabajan o cuando realizan otro tipo de actividades que ameritan máxima concentración.

Si te sientes identificado con alguna de estas situaciones, entonces conoce las ventajas de activarlo:

Mayor privacidad y seguridad: al activarlo, estarás limitando tu información a tus contactos de confianza, lo que incluso puede evitar que caigas en estafas por parte de ciberdelincuentes.

Pasar menos tiempo en el celular: aunque es una herramienta muy útil para realizar diversas tareas, usar el celular en exceso puede ser abrumador para muchas personas. Por ello, el modo permite pasar menos tiempo frente a la pantalla.

Si usas el "modo fantasma" obtendrás una experiencia más tranquila, privada y segura de navegar por WhatsApp. Cuéntanos, ¿ya lo conocías?

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