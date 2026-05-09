Seguramente te ha pasado: estás en una conversación y, de pronto, aparece el aviso “Este mensaje fue eliminado”. La curiosidad entra en automático. ¿Qué decía? ¿Por qué lo borraron?

Aunque WhatsApp no ofrece una herramienta oficial para ver mensajes eliminados, hay algunos métodos que pueden ayudarte a recuperar parte de ese contenido, dependiendo de cómo tengas configurado tu celular y del tiempo que haya pasado desde que recibiste el mensaje.

En Tech Bit te contamos algunos métodos que puedes utilizar para revisar qué mensajes fueron eliminados por el remitente. Pero ojo, estos funcionarán con algunas condiciones.

Paso a paso: cómo ver los mensajes eliminados de WhatsApp en tu celular. Foto: Unsplash

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Así puedes ver los mensajes eliminados de WhatsApp

Uno de los más conocidos es el historial de notificaciones. En dispositivos Android, algunos equipos permiten guardar un registro de todas las notificaciones que llegan al teléfono. Esto incluye los mensajes de WhatsApp, por lo que, si el mensaje fue eliminado después de que recibiste la alerta, podrías encontrar ahí una copia del texto original.

Para acceder, debes ir a la configuración del celular, entrar al apartado de notificaciones y buscar el historial. Sin embargo, esta función no siempre está activada por defecto y el contenido se elimina después de cierto tiempo, por lo que no es una solución infalible.

Otra alternativa es recurrir a las copias de seguridad de WhatsApp. La aplicación guarda respaldos de tus chats en servicios como Google Drive o iCloud. Si cuentas con uno reciente, puedes desinstalar la app, volver a instalarla y restaurar la conversación desde ese punto.

El inconveniente es que solo recuperarás los mensajes incluidos en ese respaldo. Todo lo que haya llegado después, incluido el mensaje eliminado, podría perderse si no estaba guardado.

En internet también circulan aplicaciones que prometen recuperar mensajes borrados. Sin embargo, estas herramientas no son oficiales y, en muchos casos, requieren acceso a tus notificaciones o datos personales, lo que puede representar un riesgo para tu privacidad.

Paso a paso: cómo ver los mensajes eliminados de WhatsApp en tu celular. Foto: Unsplash

Además, su funcionamiento suele ser limitado: solo pueden registrar mensajes a partir del momento en que se instalan, no recuperar conversaciones pasadas.

En ese sentido, ver un mensaje eliminado en WhatsApp no siempre es posible. Más que una función oculta, se trata de aprovechar configuraciones previas o respaldos existentes.

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