Google ha dado un paso importante y entra de lleno a la producción de gafas inteligentes. Durante su evento anual Google I/O 2026, la compañía presentó una nueva generación de lentes inteligentes con Android XR y Gemini integrados.

Estas gafas son capaces de traducir conversaciones, mostrar indicaciones, responder preguntas sobre lo que ves y hasta editar fotos usando inteligencia artificial.

Los primeros modelos de sus gafas inteligentes fueron desarrollados junto con Samsung y las marcas de moda Gentle Monster y Warby Parker. Con estos lentes, el gigante tecnológico espera que los usuarios puedan usar gafas que parezcan más a unos lentes tradicionales y que sean cómodos para los usuarios.

Google presenta sus nuevos lentes inteligentes con IA: así funcionan. Imagen: Samsung

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De acuerdo con Google, habrán dos versiones: la primera llegará en otoño y funcionará principalmente mediante audio para que el usuario pueda hacer peticiones, mientras que se espera una segunda versión con pantalla integrada para mostrar información directamente en la visión del usuario.

¿Cómo funcionarán las nuevas gafas de Google?

Esta primera versión de los lentes inteligentes de Google dependerán del celular para funcionar. El manejo se hace por voz a través de Gemini, el cual funcionará como un asistente del usuario para responder a las consultas que se hagan. Los usuarios también pueden recibir notificaciones resumidas de textos importantes y añadir eventos a sus calendarios.

Por otro lado, las funciones adicionales incluyen traducciones en tiempo real con un audio, la cual aseguran que coincide con la voz del hablante, así como la capacidad de traducir texto en menús o carteles que se encuentren en el campo de visión del usuario

"Los nuevos lentes inteligentes brindan asistencia cotidiana al tiempo que mantienen a los usuarios con las manos libres y la cabeza alzada", señala Samsung.

Google presenta sus nuevos lentes inteligentes con IA: así funcionan. Imagen: Samsung

Por el momento no hay una fecha oficial de cuándo se lanzarán al mercado estos lentes ni cuál será su precio y a qué mercados llegará; sin embargo, tanto Samsung como Google aseguraron que saldrán más detalles en los próximos meses.

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