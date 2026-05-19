Google quiere que su inteligencia artificial haga todas aquellas actividades esenciales por ti, tales como organizar tu agenda, hacer tus compras, resumir tus correos, crear videos desde cero y más. Básicamente, busca que la IA se convierta en tu asistente digital permanente.

Esta fue la idea que destacó en Google I/O 2026, en donde el gigante tecnológico presentó varios avances relacionados con agentes de IA, modelos multimodales y nuevas experiencias impulsadas por Gemini. Básicamente, el mensaje de Google es que quiere transformar cada uno de sus productos en una experiencia agentica. Es decir, que la IA no solo responda a tus peticiones, sino que también tenga la iniciativa de tomar acciones en beneficio del usuario.

Para ello, la compañía se ha centrado e la creación de una nueca generación de IA capaz de ejecutar tareas, generar contenido multimodal y operar con asistentes autónomos dentro de productos como Search, Gemini, YouTube y Gmail.

Google I/O 2026. Imagen: Unsplash

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Gemini Omni: el siguiente paso de la IA multimodal

Uno de los anuncios más importantes fue Gemini Omni, el nuevo modelo de Google capaz de generar cualquier tipo de contenido a partir de distintos formatos de entrada. En otras palabras: la IA podrá entender texto, imágenes, audio y video al mismo tiempo, y responder también con cualquiera de esos formatos.

Google explicó que Omni representa un avance importante hacia lo que llaman “world models”, modelos capaces de entender cómo funciona el mundo y simularlo digitalmente.

La diferencia con otros modelos existentes que crean videos, es que Omni no funciona como un generador de video aislado, sino como un sistema multimodal completo que razona sobre diferentes tipos de información al mismo tiempo. Eso significa que puede analizar un video, entender lo que sucede dentro de él y luego editarlo o expandirlo manteniendo coherencia narrativa y visual.

El modelo comenzará a llegar esta semana a algunos usuarios de Google AI Pro y Ultra dentro de Gemini, Flow y YouTube Shorts.

Gemini 3.5 Flash: más rápido y pensado para agentes

Google también presentó Gemini 3.5 Flash, una nueva versión de su familia de modelos enfocada en velocidad, razonamiento y tareas autónomas.

De acuerdo con la compañía, el nuevo modelo es hasta cuatro veces más rápido que otros sistemas de frontera y, en ciertos casos, cuesta menos de la mitad.

La apuesta aquí no es únicamente competir por “el modelo más inteligente”, sino por construir uno que pueda escalar a miles de millones de usuarios y operar constantemente dentro de productos reales.

La empresa asegura que Gemini 3.5 Flash fue diseñado específicamente para tareas donde múltiples agentes trabajan simultáneamente, ejecutan acciones durante largos periodos y toman decisiones de manera continua.

Search de Google se transforma

Uno de los cambios más importantes implementados por la compañía llegará a Search. Google anunció que transformará el tradicional cuadro de búsqueda con una nueva experiencia impulsada por IA.

El buscador ahora permitirá consultas mucho más largas, sugerencias generadas por inteligencia artificial y búsquedas multimodales donde texto, voz, imágenes y video se mezclan en una sola interacción.

La compañía incluso describió esta actualización como el cambio más grande en la historia del buscador desde su lanzamiento hace más de 25 años. Esto debido a que Google acostumbró a los usuarios a escribir frases cortas y específicas. Ahora quiere exactamente lo contrario: preguntas largas, naturales y conversacionales.

La idea es que la IA entienda contexto, seguimiento y necesidades complejas sin obligar al usuario a simplificar lo que quiere preguntar.

Por otro lado, Google también anunció "information agents", agentes que permanecerán monitoreando temas específicos en segundo plano y notificarán al usuario cuando haya novedades relevantes. Por ejemplo, un usuario podría pedirle al buscador que rastree cambios de precio en vuelos, disponibilidad de boletos, lanzamientos de productos o actualizaciones sobre un tema específico.

Google I/O 2026. Imagen: Unsplash

La IA también quiere comprar por ti

Otro de los grandes temas de Google I/O fue el comercio electrónico. La empresa presentó lo que llama "agentic commerce", una estrategia donde la IA participa activamente en decisiones de compra, seguimiento de precios y pagos automatizados.

Para lograrlo, Google anunció tres elementos clave:

El primero es UCP (Universal Commerce Protocol), un estándar abierto que busca crear un lenguaje común entre agentes, plataformas y sistemas de comercio electrónico.

El segundo componente es AP2, un protocolo diseñado para que agentes de IA puedan realizar pagos seguros bajo límites y autorizaciones definidas por el usuario.

Finalmente, la compañía presentó el “Universal Cart”, un carrito inteligente que funcionará a través de Search, Gemini, YouTube y Gmail. La idea es que el sistema monitoree precios, detecte descuentos, revise compatibilidad entre productos e incluso recomiende mejores opciones automáticamente.

Gemini Spark: el asistente que quiere trabajar mientras duermes

Google también presentó Gemini Spark, el cual lo describe como un agente personal 24/7 que vive en la nube y trabaja constantemente en segundo plano.

Spark podrá resumir correos, redactar documentos, organizar calendarios, coordinar tareas, monitorear pendientes y conectarse con distintos servicios dentro y fuera del ecosistema de Google.

Google también confirmó que Spark se integrará con Chrome, Android y herramientas externas mediante MCP, el protocolo de conexión para agentes. Eso significa que eventualmente podría interactuar con aplicaciones, sitios web y servicios fuera del ecosistema de Google.

Detección de contenido creado con IA

Con herramientas cada vez más poderosas para generar imágenes, audio y video, Google también dedicó parte importante de la presentación a la transparencia en contenido generado por IA.

La empresa anunció la expansión de SynthID, su sistema de marcas de agua invisibles para identificar contenido creado con inteligencia artificial. Según la compañía, ya se han marcado más de 100 mil millones de imágenes y videos utilizando esta tecnología.

Además, Google confirmó que empresas como OpenAI, NVIDIA y ElevenLabs adoptarán el sistema. La intención es que los usuarios puedan verificar fácilmente si una imagen, audio o video fue generado o modificado mediante IA. Incluso Search y Chrome incluirán herramientas para consultar el origen de cierto contenido directamente desde el navegador.

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