Una aplicación falsa puede parecer normal a simple vista, puesto que muchas suelen imitar el diseño, nombre e incluso los logotipos de instituciones, plataformas y desarrolladores oficiales.

Sin embargo, detrás se ocultan riesgos como el robo de datos personales, de contraseñas, de información bancaria o hasta posibles infecciones con virus, que afectan el funcionamiento del dispositivo.

Por eso, hoy te compartimos una serie de señales que pueden ayudarte a identificar si una app es falsa antes de instalarla y así evitar riesgos.

Cualquier persona corre el riesgo de instalar una aplicación falsa, ya que lucen legítimas. Foto: Unsplash

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¿Cuáles son los principales riesgos de las aplicaciones falsas?

De acuerdo con la empresa de ciberseguridad Norton, las aplicaciones falsas son programas maliciosos que aparentan ser legítimos para engañar a los usuarios. Su objetivo puede ir desde el robo de datos personales hasta la instalación de malware o el uso del dispositivo para actividades como criptominería.

Este tipo de apps, también conocidas como “troyanos”, suelen copiar nombres, logotipos y diseños de plataformas reconocidas para generar confianza en las personas. Incluso, hay algunas que usan reseñas y calificaciones falsas para parecer reales y aumentar el número de descargas.

Aunque la mayoría de dichas aplicaciones están en tiendas de terceros con pocos filtros de seguridad, Norton advierte que también logran infiltrarse en tiendas oficiales como Google Play Store o la App Store de Apple.

Pero, ¿cómo lo logran? Pues modifican temporalmente su código o muestran contenido aparentemente seguro durante el proceso de revisión; y una vez que son descargadas, comienzan a mostrar sus verdaderos peligros.

Además, los ciberdelincuentes que las desarrollan pueden recurrir a técnicas de ingeniería social para engañar a más víctimas: desde correos electrónicos, mensajes o enlaces que aparentan provenir de bancos, empresas u otros servicios confiables.

Observar cuidadosamente los detalles de una aplicación es clave para evitar descargar peligrosas. Foto: Unsplash

¿Cuáles son las señales de que una app es falsa?

La empresa alemana de seguridad informática Avira explica que muchas aplicaciones falsas son diseñadas para parecer reales y eso mismo les facilita engañar a los usuarios. Sin embargo, existen señales que te ayudan a identificarlas y son:

Reseñas y comentarios

Las aplicaciones fraudulentas utilizan reseñas falsas para aparentar ser confiables; por ello, es importante prestar atención si tiene una cantidad excesiva de calificaciones de 5 estrellas, acompañadas de comentarios cortos, repetitivos o sin sentido.

Esto es un indicador de que podrían haber sido creados para mejorar la credibilidad de la app.

Utilidad de la aplicación

Si una aplicación se presenta como un complemento o una versión alternativa de otra plataforma verificada, primero se debe investigar si la empresa oficial realmente la anunció o desarrolló.

Logotipos y nombres de desarrolladores

Por lo general, las aplicaciones falsas suelen tener nombres similares a las originales, aunque con diferencias como errores ortográficos, cambios de letras, puntos, etcétera.

En ese sentido, Avira recomienda revisar cuidadosamente el nombre y logotipo.

Fecha de publicación y actualizaciones

Una aplicación con millones de descargas, pero publicada recientemente o con pocas actualizaciones puede ser sospechosa.

Además, los expertos indican que las aplicaciones legítimas suelen recibir mantenimiento constante y actualizaciones frecuentes. Así que debes desconfiar si no presenta novedades.

Permisos que solicita

Los permisos que solicitan las aplicaciones son otra de las señales que no se deben ignorar.

Y es que si piden accesos que no tienen relación con su función principal, lo mejor es no descargarlas; por ejemplo, una aplicación de linterna no debería solicitar acceso a tus contactos, mensajes o archivos personales.

Firma digital de la aplicación

Finalmente, uno de los métodos más seguros para comprobar la autenticidad de una aplicación es verificar su firma digital. Esto lo puedes ver desde la tienda de descargas.

Recuerda que las aplicaciones verídicas son firmadas digitalmente por sus creadores, lo que garantiza que no han sido modificadas o manipuladas desde su lanzamiento.

Revisa que la app esté firmada por su desarrollador desde la misma tienda de descarga. Foto: Unsplash

Con estas señales puedes evitar descargar una aplicación falsa y proteger tanto tu información personal como tus dispositivos. ¿Ya lo sabías?

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