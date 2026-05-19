Marshall quiere que sus nuevos audífonos se conviertan en ese accesorio que tomas automáticamente antes de salir de casa. Con esa idea, la firma presentó oficialmente los Milton A.N.C., sus primeros audífonos on-ear con cancelación activa de ruido adaptativa, un modelo que apuesta por combinar portabilidad, autonomía prolongada y una experiencia sonora más inmersiva sin abandonar la estética clásica de la marca.

Evelina Lindström, gerente de producto de audífonos en Marshall, explicó que el desarrollo de Milton ANC nació directamente de las peticiones de los usuarios de la línea Major, quienes pedían incorporar cancelación activa de ruido, y en lugar de modificar un producto existente, Marshall decidió crear unos audífonos completamente nuevos desde cero.

Los Milton A.N.C. se colocan dentro del portafolio entre los Major V y los Monitor III A.N.C. Retoman varias funciones avanzadas de los modelos premium de la marca, pero en un formato más compacto y portátil pensado para trayectos diarios a la oficina, escuela y viajes cortos.

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ANC adaptativo y sonido más envolvente

Uno de los principales diferenciadores del modelo es su sistema de cancelación activa de ruido adaptativa. Marshall incorporó seis micrófonos (dos externos y dos internos por auricular) capaces de analizar el entorno y ajustar automáticamente el nivel de aislamiento en tiempo real.

“Estamos incorporando cancelación activa de ruido completamente adaptativa, capaz de compensar tanto la forma en la que los audífonos se ajustan al oído como el ruido ambiental del entorno”, explicó Nicolas Pignier Delafontaine, senior manager de audio y acústica en Marshall.

El ejecutivo señaló que el objetivo era reducir la diferencia de desempeño entre unos audífonos on-ear y modelos over-ear más voluminosos, tradicionalmente mejor posicionados en aislamiento sonoro.

Lindström compartió que rediseñaron las almohadillas para mejorar el sellado y la comodidad durante largas sesiones de escucha: “Lo hicimos para incrementar el área de contacto con las orejas y utilizamos espumas más suaves para adaptarse mejor a distintos tipos de oído y mantener la comodidad durante todo el día”.

El resultado, según la compañía, es una respuesta de frecuencia más amplia, con graves más profundos y mejor presencia en agudos.

Los nuevos auriculares de Marshall tienen un diseño plegable y sonido Hi-Res inalámbrico. Foto: Marshall

También buscaron reducir el número de piezas visibles para darle más protagonismo a la clásica textura tipo piel que caracteriza a Marshall, indicó Lindström.

A esto se suma Soundstage Spatial Audio, una tecnología de audio espacial desarrollada internamente por Marshall que busca generar una sensación más abierta y natural del sonido.

“En lugar de percibir una separación rígida entre izquierda y derecha, el usuario siente que el audio se libera y flota de forma más natural a su alrededor”, comentó Pignier Delafontaine.

Batería para varios días

Otro de los puntos más llamativos es la autonomía. Marshall promete hasta 80 horas de reproducción inalámbrica sin A.N.C. y más de 50 horas con la cancelación activa, que colocan a este modelo entre los audífonos con mayor duración de batería dentro de su categoría.

“Con Milton A.N.C., la batería está diseñada para durar incluso más de una semana de trayectos al trabajo o la escuela”, aseguró Lindström.

Los audífonos también integran Adaptive Loudness, una función que ajusta automáticamente ciertas frecuencias dependiendo del volumen y del ruido ambiental para mantener una percepción sonora más equilibrada sin necesidad de modificar configuraciones manualmente.

En diseño, Marshall mantuvo varios de sus elementos visuales clásicos: acabado tipo piel texturizada, detalles en latón y brazos metálicos. Y también le dieron un toque más funcional. Los Milton A.N.C. son plegables, cuentan con almohadillas reemplazables y batería intercambiable, además de compatibilidad con audio USB-C, Bluetooth 6.0 y certificación Hi-Res Wireless.

Los Marshall Milton A.N.C. ya están disponibles en México a través de la tienda oficial de la marca por 4 mil 399 pesos y llegarán a distribuidores seleccionados a partir del 27 de mayo.

Inicialmente estarán disponibles en color negro, mientras que las versiones crema y café llegarán durante septiembre de 2026.

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