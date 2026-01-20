El Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance que permite que dos dispositivos, como los celulares, se conecten sin necesidad de una infraestructura de red, es decir, sin cables o medios físicos.

En la actualidad, esta tecnología es utilizada por millones de usuarios para conectar audífonos, bocinas, teclados, controles, relojes inteligentes y otros aparatos que cuentan con la función. Y es que resulta muy útil para la transferencia de archivos.

Gracias a su uso cotidiano, muchas personas suelen dejar encendido el Bluetooth y salir sin la menor preocupación a la calle, ignorando las consecuencias para su privacidad y seguridad.

Los audífonos inalámbricos son de los dispositivos más populares que utilizan el Bluetooth. Foto: Freepik

¿Por qué es importante apagar el Bluetooth cuando no lo usas?

Empecemos con lo menos peligroso. Un estudio realizado por Android Authority donde se dejó encendido el Bluetooth de un celular durante 26 horas, arrojó que el consumo de la batería del dispositivo fue del 1.8% más que cuando se deja apagado.

Lo anterior quiere decir que, si bien dicha tecnología no afecta directamente la batería del celular, sí incrementa su gasto energético. Pero hay otras razones más fuertes para que lo apagues cuando no lo utilizas.

De acuerdo con un artículo de la plataforma de Google APSense, existen diversas “técnicas” que usan los ciberdelincuentes para acceder a tu información por medio del Bluetooth, por ejemplo:

Bluejacking: Es una forma de spam en la que se envían mensajes no solicitados a dispositivos cercanos; de acuerdo con APSense, puede usarse como distracción para cometer ataques más graves.

Bluesnarfing: Ocurre cuando alguien se conecta a tu dispositivo sin autorización y accede a información privada como contactos, correos electrónicos o mensajes de texto.

Bluebugging: Este es el más invasivo y ocurre cuando el hacker controla tu dispositivo a través del Bluetooth. Así puede enviar mensajes, espiar llamadas o manipular ciertas funciones del dispositivo.

Para evitar amenazas a la seguridad y que un hacker pueda robar o manipular tu información, es importante apagar el Bluetooth del celular cuando no lo necesitas y, sobre todo, al salir a lugares públicos.

Utilizar el Bluetooth en lugares públicos puede poner en riesgo tu seguridad. Foto: Unsplash

¿Cómo evitar el robo de información a través del Bluetooth?

La buena noticia es que hay varias medidas de protección que puedes adoptar para evitar el robo de información a través del Bluetooth.

Pese a ser una tecnología que te facilita la vida en diversos aspectos, se debe utilizar con responsabilidad. Así que sigue estos consejos:

Apaga el Bluetooth cuando no lo uses.

Usa el modo “no visible” / “no detectable”.

Desempareja los dispositivos no utilizados.

Actualiza el software y el hardware de tu dispositivo.

Acepta las conexiones de los dispositivos que sí conozcas.

No uses el Bluetooth en lugares públicos.

Procura no usar el Bluetooth para transferir datos importantes.

La mejor manera de proteger tu información es reduciendo la exposición, ya sea en el celular u otro dispositivo. No olvides cuidarte de los ataques cibernéticos y apagar el Bluetooth cuando no lo ocupes.

