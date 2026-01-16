Durante la madrugada de este 16 de enero se registró un sismo de magnitud 5.2 con epicentro en San Marcos, Guerrero. Esto generó que se activaran las alertas sísmicas Ciudad de México y otras áreas, además que los celulares de los usuarios mexicanos dieron alerta ante este fenómeno natural.

Sin embargo, varios usuarios a través de redes sociales han señalado que la alerta de su celular no sonó. Esto puede deberse a diferente causas, algunas de ellas relacionadas con la falta de señal, equipo apagado, configuración desactivada o falta de compatibilidad.

En Tech Bit te contamos a qué se debe que tu celular no haya sonado y cómo puedes arreglarlo.

Por qué no sonó la alerta sísmica en mi celular y cómo arreglarlo.

Por qué no sonó la alerta sísmica en mi celular

Debes saber que tu celular debe contar con ciertas características y configuraciones para que la alerta sísmica se active segundos antes de que ocurra este fenómeno natural.

Algunos requisitos indispensables para que funcione son:

Contar con señal 2G, 3G, 4G o 5G, además de tener una SIM o eSIM activa en el dispositivo.

El celular debe estar prendido y no debe tener activada la configuración de "modo avión".

debe estar prendido y no debe tener activada la configuración de "modo avión". Debe ser compatible con el sistema de la ATDT. La mayoría de celulares comercializados en México desde 2022 ya cuentan con esta tecnología y compatibilidad.

¿Cómo activar las alertas sísmicas en mi celular?

Es probable que otra de las razones por las que no sonó la alerta sísmica en tu dispositivo es porque no cuentas con esta configuración activada.

Para lograr que se active debes seguir estos pasos si tu celular es Android:

Ingresa a "Ajustes".

Después da clic en "Seguridad y emergencia".

Posteriormente activa "Alerta de sismo" deslizando el interruptor.

Por qué no sonó la alerta sísmica en mi celular y cómo arreglarlo. Imagen: Unsplash

Por otro lado, si cuentas con un iPhone, los pasos que debes seguir son estos:

Ingresa a "Configuración".

Ve a la parte de "Notificaciones" y desplázate hasta el final de la pantalla.

Activa todas las opciones de "Alertas gubernamentales" entre las que están alertas extremas, alertas graves y alertas de seguridad.

Una vez que tu celular cumpla con las características mencionadas anteriormente y que tengan activada la configuración necesaria, no habrá problema con la alerta sísmica.

