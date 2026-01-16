Si no pudiste ver las últimas publicaciones de X es porque la red social de Elon Musk está presentando problemas.

A través de DownDetector, usuarios han reportado la caída de la red social. Según los primeros reportes, el 60% de los usuarios están teniendo problemas con la aplicación, 32% con el sitio web y 7% con el feed.

Hasta el momento, DownDetector registra 1920 informes. De acuerdo con los reportes, desde las 9:00 de la mañana se comenzaron a enviar los primeros informes de problemas en la plataforma, pero no fue hasta las 9:13 que alcanzó su pico máximo con 2,313 reportes.

¡No es tu internet! Usuarios reportan caída de X. Imagen: captura de pantalla

Por ahora, el número de problemas reportados sigue en aumento.

Los usuarios por el momento no pueden acceder a la plataforma, ya que el contenido simplemente no les carga o no pueden acceder a la plataforma.

Por el momento no hay ninguna información sobre qué ha ocasionado la caída de X, sin embargo, sabemos que es a nivel mundial.

*Información en desarrollo

