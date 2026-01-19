¡Los anuncios llegan a la inteligencia artificial! Recientemente, OpenAI, empresa creada de ChatGPT, anunció la llegada de la publicidad a su chatbot de IA.

De acuerdo con la compañía de Sam Altman, en este momento harán una fase de prueba en Estados Unidos que afectará a los suscriptores de bajo costo (plan Go), así como a los usuarios gratuitos de la plataforma de IA.

En su comunicado, OpenAI señaló que los anuncios llegarán a la plataforma sin afectar la privacidad del usuario, la transparencia además de que están enfocados en seguir trabajando para que la IA sea accesible para todos.

Llega ChatGPT con anuncios: cuáles serán las cuentas afectadas. Imagen: OpenAI

Por otro lado, señaló que las suscripciones Plus, Pro y Enterprise no incluirán publicidad.

¿Cómo se verán los anuncios en ChatGPT?

En un post publicado en X, OpenAI explicó como funcionarán los anuncios dentro de ChatGPT. Algunos puntos importantes son:

Las respuestas en ChatGPT no se verán afectadas por los anuncios .

no se verán afectadas por los . Los anuncios siempre están separados y claramente etiquetados.

siempre están separados y claramente etiquetados. Tus conversaciones son privadas para los anunciantes.

Los planes Plus, Pro, Business y Enterprise no tendrán anuncios.

Posteriormente, en una imagen mostró cómo luciría el anuncio. Encima de la pantalla se ve la conversación que ha tenido el usuario con ChatGPT y abajo un anuncio que cuenta con la etiqueta de "Patrocinado" y en donde muestra un producto que podría funcionarle al usuario.

Llega ChatGPT con anuncios: cuáles serán las cuentas afectadas. Imagen: OpenAI

Según OpenAI, "los anuncios no influyen en las respuestas que ChatGPT te ofrece y estas se optimizan para ser lo más útiles posible". Además, el usuario puede desactivar la personalización y borrar los datos que se usan para anuncios en cualquier momento.

También, señala que la plataforma siempre ofrecerá una manera de no ver anuncios en ChatGPT, lo que incluye un nivel de pago sin anuncios.

Por otro lado, si un anuncio te interesa, podrás hacer directamente las preguntas que necesitas para tomar decisiones de compra.

