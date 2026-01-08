OpenAI ha presentado ChatGPT Health, un espacio de su chatbot potenciado con inteligencia artificial que le permitirá a los usuarios tener conversaciones sobre el tema de salud.

De acuerdo con OpenAI, más de 230 millones de personas hacen preguntas sobre salud y bienestar en la plataforma cada semana. Con ello, buscan crear un espacio para que los usuarios puedan tener una atención ante sus incertidumbres médicas.

ChatGPT Health prácticamente sería una respuesta a los problemas existentes en el ámbito de la atención médica, como las barreras de costo y acceso, los médicos con exceso de reservas y la falta de continuidad en la atención, según explicó Fidji Simo, directora ejecutiva de aplicaciones en OpenAI a través de una publicación en su blog.

OpenAI presenta ChatGPT Health: cómo funcionará. Imagen: OpenAI

¿Cómo funciona ChatGPT Health?

OpenAI señala que ChatGPT Health funcionará de manera independiente al chatbot principal. Para ello, aísla estas conversaciones de tus otros chats y con ello evitan que el contexto de la salud del usuario aparezca en otros chats.

Por otro lado, si las personas inician chats sobre su salud fuera de esta sección, la IA intentará impulsarlas a cambiar a ChatGPT Health.

Una de las características de este chatbot es que puede almacenar la información que le hayas comentado anteriormente para brindar una experiencia más completa al responder preguntas. Por ejemplo, si en alguna de tus consultas le cuentas que eres corredor y en conversaciones posteriores le pides crear un plan de entrenamiento para un maratón, sabrá adaptar el plan a tus necesidades.

OpenAI presenta ChatGPT Health: cómo funcionará. Imagen: OpenAI

Además, señala que podrás integrar tu información personal o historial médico desde apps de bienestar como Apple Health, Function y MyFitnessPal.

Vale la pena señalar que OpenAI asegura que utilizará tus conversaciones para entrenar a sus modelos. Y enfatiza que este nuevo chatbot "no está destinado a ser utilizado en el diagnóstico o tratamiento de ninguna condición de salud".

Se espera que ChatGPT Health llegue a usuarios en próximas semanas.

