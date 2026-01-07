Como ya habíamos informado anteriormente en Tech Bit, a partir de este 9 de enero, las y los usuarios de telefonía móvil tienen que registrar de manera obligatoria sus líneas, de lo contrario estas serán dadas de baja por no cumplir dicho requisito.

Esto debido a que el pasado diciembre, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el decreto en donde los usuarios de líneas móviles nuevas y existentes (incluyendo eSIMs) deben asociar cada número de celular a una persona física o moral para eliminar el anonimato.

Y si eres usuario Telcel, ya hay indicaciones de los pasos que debes seguir para realizar este proceso de manera satisfactoria.

Cómo hacer el Registro de Telefonía Móvil si eres usuario Telcel. Imagen: Unsplash

Leer también ¿Cuántos intentos tienes para hacer el Registro de Telefonía Móvil?

Paso a paso: cómo hacer el Registro de Telefonía Móvil con Telcel

De acuerdo con una tarjeta informativa de Telcel, la compañía móvil ha puesto a disposición de los usuarios distintas opciones para facilitar el proceso.

Estas opciones son:

Modalidad remota (en línea)

Para esta opción, el usuario deberá ingresar a telcel.com/vinculatulinea en donde deberá compartir su identificación oficial con fotografía y CURP, así como realizar una prueba de vida (selfie).

Debes saber que tienes tres intentos para completar la vinculación en línea. Si no se completa el proceso, tendrás que acudir a un Centro de Atención a Clientes Telcel.

Centros de Atención a Clientes (CAC)

Otra opción para realizar este trámite es mediante la atención presencial con personal autorizado de Telcel. Para ello, deberás cumplir con ciertos requisitos como credencial para votar (INE), pasaporte mexicano o el Documento Nacional de Identidad o CURP Biométrica.

Para personas extranjeras, los requisitos son pasaporte vigente o CURP temporal para extranjeros.

¿Cuántos intentos tienes para hacer el Registro de Telefonía Móvil? Imagen: Unsplash

Por otro lado, en caso de personas morales, necesitarán el RFC de la compañía para vincular el número telefónico.

Vale la pena decir que las personas físicas podrán tener registradas hasta 10 líneas telefónicas.

Por su parte, Telcel señala que esta no es una iniciativa de Telcel, sino que una disposición oficial de carácter obligatorio aplicable a todos los usuarios del país.

Y recomienda hacerlo a la brevedad "para evitar afectaciones futuras en el servicio".

Leer también Cuánto cobrarán los beneficiarios de la beca Jóvenes Construyendo el Futuro en 2026

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters