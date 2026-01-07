Seguramente te ha pasado que estás utilizando tu celular y de repente te aparece publicidad constante, lo que resulta molesto porque interrumpe tu navegación.

Esto sucede por varios motivos, por ejemplo, las apps que descargas, los sitios web a los que les aceptas las cookies y hasta las redes de WiFi públicas a las que accedes.

Por fortuna, hay una serie de trucos que te permiten desactivar la publicidad y hoy te los compartimos para que comiences a utilizarlos en Android.

El adware es una de las principales razones por las que tu celular recibe publicidad. en exceso. Foto: Unsplash

¿Por qué te sale publicidad excesiva en el celular?

De acuerdo con la empresa de ciberseguridad Kaspersky, el adware es una de las principales razones por las que la publicidad aparece de manera excesiva en los navegadores, apps y hasta correos de los celulares.

Aunque no siempre es peligrosa, hay veces en que la publicidad sí representa una amenaza para la privacidad de los usuarios, por ejemplo, con el riesgo de abrir enlaces o sitios infectados.

Pero volviendo al adware, este tipo de software puede instalarse en un dispositivo cuando se descargan ciertos programas o aplicaciones que parecen inofensivas. Por eso, siempre se deben bajar desde las tiendas oficiales como Apple Store o Play Store.

Aunque esa no es la única causa. Otros motivos por los que te pueden "bombardear" con publicidad son utilizar aplicaciones que operan con anuncios (como los juegos), aceptar notificaciones de sitios web (ya sea de una marca o de un medio informativo) o simplemente porque ciertos fabricantes las incluyen en sus equipos.

El gran problema es que, de acuerdo con un artículo de la empresa Kaspersky, recibir constantes anuncios puede provocar fallas en los dispositivos, como ralentizar la navegación y hasta hacer que el hardware se trabe.

Hay ocasiones en que se necesita formatear los celulares para desactivar la publicidad. Foto: Unsplash

5 trucos para desactivar la publicidad en Android

1. Desinstalar apps

De acuerdo con el gestionador AirDroid, eliminar las aplicaciones que ya no se utilizan o que contienen demasiada publicidad (entre ellas, juegos, reproductores de música, launchers, etcétera), puede solucionar el problema.

De igual manera, es importante revisar los permisos que s ele han concedido a cada app.

2. Desactivar notificaciones de sitios web

Rechazar las notificaciones de las páginas web que visitas también puede evitar el envío de publicidad constante, aun cuando no se esté navegando en Internet.

Asimismo, se recomienda cancelar dichas alertas desde la configuración del navegador y dentro del apartado “Notificaciones”.

3. Modo seguro

Este tercer método consiste en utilizar el “Modo Seguro” y para activarlo sólo se necesita dejar apretado el botón de encendido del celular.

En breve, el sistema se iniciará sin ninguna app de terceros, por lo que la publicidad dejará de enviarse al dispositivo.

Sin embargo, vale la pena mencionar que será necesario desinstalar las apps descargadas, incluyendo las que se han actualizado recientemente.

Y el paso final es reiniciar el celular.

4. Bloquear anuncios del propio celular

Si cuentas con un dispositivo Android que recibe publicidad de su mismo fabricante, realiza lo siguiente:

Abre la tienda de tu celular y dirígete al Menú.

Entra en "Ajustes" y, posteriormente, a "Notificaciones".

Finalmente, desactiva la opción “Promociones”.

5. Resetear el dispositivo

Si ninguno de los métodos anteriores funciona, entonces la última alternativa es formatear el celular.

Antes de hacerlo, es necesario hacer un respaldo de los archivos, contraseñas y cuentas que contengan información valiosa.

Instalar un antivirus en tu celular puede protegerlo de la publicidad. Foto: Pexels

¿Cómo evitar publicidad no deseada en tu celular?

Medidas sencillas, resultados grandes contra la publicidad. Así que presta atención a las más básicas:

No utilizar apps que funcionen con publicidad.

Verificar los permisos que se le conceden las apps para limitar los anuncios.

Instalar un antivirus que proteja al dispositivo de posibles amenazas publicitarias.

Usar un bloqueador de publicidad confiable; sólo se deben revisar sus reseñas en la tienda de apps de Android.

Mantener actualizado el dispositivo para que obtenga los parches necesarios de seguridad.

Eliminar las aplicaciones que ya no se utilicen, en especial, las que contienen anuncios.

Al visitar sitios web, desactivar las notificaciones y rechazar las solicitudes de las páginas para recibir "notificaciones".

Es normal que en el celular aparezca publicidad, pero si se vuelve excesiva e interrumpe el contacto con el móvil, es mejor tomar cartas en el asunto.

