¿Se te perdió el control remoto o dejó de funcionar? No te preocupes porque tu celular puede reemplazarlo para que no te veas en la necesidad de comprar uno nuevo.

Adoptar los dispositivos móviles como un control es una práctica atractiva, en especial, para quienes buscan comodidad al momento de disfrutar sus películas y shows favoritos. Por eso, hoy te enseñamos cómo hacerlo.

Hay aplicaciones que permiten utilizar el celular como control remoto. Foto: Unsplash

¿Cómo usar el celular para controlar la TV?

Además de la comodidad y generar una menor cantidad de basura electrónica, hoy en día existen personas que prefieren controlar su televisor desde el celular. Esto es bastante sencillo porque hay aplicaciones que permiten vincular ambos artefactos.

Otra ventaja es que, prácticamente, cualquier celular, sin importar su sistema operativo,tiene funciones inteligentes para controlar una televisión. A continuación, te compartimos los métodos:

Sensor Infrarrojo (IR)

Varios dispositivos cuentan con un sensor IR, que convierte el calor generado por los aparatos electrónicos en señales energéticas y sirve para activar ciertas acciones, por ejemplo, hacer que el celular pueda enviar comandos a la TV para cambiar de canal, encenderlo o apagarlo, etcétera.

Los dispositivos Xiaomi, Huawei y Motorola cuentan con este sensor y lo único que debes hacer para utilizarlo es descargar la app “Control remoto TV”, que tiene una calificación de 4.7/5 en Play Store.

Una vez descargada, realiza la vinculación conectando el control digital (tu celular) con la misma red WiFi del televisor.

Solo considera que la mayoría de estas apps suelen contener publicidad.

Aplicaciones oficiales

Si tienes una Smart TV, como Samsung, LG o Roku TV, puedes instalar la aplicación del control remoto desde la tienda de tu celular. Al igual que en el método anterior, la vinculación se logra mediante la señal de Internet.

Al ser aplicaciones oficiales, no tienen publicidad y son gratis.

Android TV

De acuerdo con el Centro de ayuda de Google, si tu celular y pantalla cuentan con este sistema operativo, puedes hacer estos pasos para conseguir un control remoto digital:

Abre la aplicación e inicia sesión con una cuenta Google.

Una vez dentro, oprime la opción “Control remoto” o “TV cercana”.

Realiza la conexión (entre tu dispositivo y la TV) mediante la red WiFi o Bluetooth.

Utilizar tu celular como control remoto es seguro. Foto: Pixabay

¿Se puede usar un iPhone como control remoto?

La única manera de usar un iPhone como control remoto es con otros dispositivos compatibles de la marca, tal es el caso de Apple TV.

Según se indica en el Centro de Ayuda de Apple, si tu televisor y dispositivo pertenecen a este sistema operativo, puedes vincularlos tanto con un iPhone como un Apple Watch:

En iPhone o iPad:

Abre el “Centro de control" y toca el ícono del control remoto del Apple TV .

Conecta ambos dispositivos con las instrucciones que aparezcan en la pantalla.

Si tienes un iPhone con iOS 12 o posterior, o un iPad con iPadOS 13 o posterior, los controles remotos se activan automáticamente cuando el dispositivo se conecta con el Apple TV 4K.

En Apple Watch:

Dirígete a la app "Mando del reloj inteligente".

Luego selecciona tu Apple TV 4K y establece la conexión con el WiFi o Bluetooth.

Utilizar tu celular como control remoto no es una práctica nueva, pero sí bastante útil. Sin duda, te saca de apuros cuando no encuentras tu control o se te descompone.

