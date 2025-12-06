Es innegable: los celulares se han convertido en una extensión para nuestra vida personal y laboral. Hoy en día, estos aparatos concentran información importante, datos y dinero que siempre queremos tener, literalmente, a la mano.

Sin embargo, esa necesidad también viene con el riesgo latente de sufrir un ciberataque. Las modalidades son tan amplias como las posibilidades, por eso los expertos en seguridad se han empeñado en emitir recomendaciones para protegernos: navegar con VPN, no usar redes públicas, utilizar un antivirus, etcétera.

Y hay otras medidas que aún son debatidas, como aquella que dice que es bueno apagar el celular diario para mantenerlo a salvo. ¿Realmente funciona? En Techbit te lo explicamos.

Los dispositivos electrónicos también necesitan un "descanso". Foto: Unsplash

¿Apagar el celular previene ciberataques?

Esta medida fue emitida por el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, quien recomendó a la población apagar su celular durante cinco minutos cada noche, lo que supuestamente ayudaría a prevenir el espionaje digital y ciertos tipos de malware.

La declaración se publicó en 2023, a través del diario británico The Guardian. De acuerdo con el ministro, sería funcional porque algunos ciberataques requieren que el dispositivo se mantenga encendido de manera continua para conservar sesiones, conexiones no autorizadas o procesos activos en la memoria RAM.

Y los expertos en tecnología de aquel país respaldaron su opinión, argumentando que muchos tipos de malware dependen de mantener una sesión abierta. Así, cuando el dispositivo se apaga, los procesos que puedan realizar estos programas maliciosos se interrumpen.

De tal modo que apagar el celular por un periodo breve (de 5 minutos) y a diario puede ser útil para evitar actividades sospechosas. Aunque no es una medida que prevenga los ciberataques por completo, sino que debe tomarse como un complemento.

En realidad, esta práctica no reemplaza otras medidas esenciales de ciberseguridad.

Existen otras medidas que dan mayor seguridad para el celular ante los ciberataques. Foto: Unsplash

Consejos para evitar ciberataques en el celular

Como lo mencionamos anteriormente, esta medida recomendada por el primer ministro Anthony Albanese debe ser un complemento dentro de los hábitos de seguridad para nuestros celulares. Para reforzar sus “escudos protectores”, diversas empresas especializadas sugieren lo siguiente:

Mantener el sistema operativo y las aplicaciones actualizadas. De acuerdo con un artículo de la Universidad de las Américas Puebla, sirve para corregir vulnerabilidades de seguridad e incluye parches de seguridad para corregir esos "huecos". Usar autenticación en dos pasos. Este método agrega una capa adicional de protección incluso si alguien consigue tu contraseña. Evitar descargar aplicaciones fuera de tiendas oficiales. Mucho malware se distribuye mediante APKs manipuladas o sitios poco confiables. Revisar los permisos de las aplicaciones. Algunas solicitan acceso innecesario a cámara, micrófono o ubicación. Desconfiar de mensajes o enlaces sospechosos. El phishing sigue siendo el método más común de ataque. Evitar redes WiFi públicas para transacciones sensibles. Son espacios donde los datos pueden interceptarse con mayor facilidad. Utilizar contraseñas robustas y diferentes para cada servicio.

"Desconectar" tu teléfono por unos minutos al día no resolverá todos los riesgos, pero combinado con hábitos seguros se convierte en una herramienta más para mantener protegido uno de los dispositivos más importantes de nuestra vida diaria.

