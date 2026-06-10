El exfutbolista mexicano Andrés Guardado considera que el uso de la tecnología será muy importante durante este Mundial de Futbol 2026. “El VAR, en este Mundial, puede determinar al campeón del mundo", señala el centrocampista que participó en cinco copas del mundo y quien actualmente es embajador de marca de Motorola México.

El VAR o sistema de videoarbitraje, según el sitio web de la FIFA, se basa en el uso de cámaras que son monitoreadas por un equipo de árbitros auxiliares ubicados en una sala de video, quienes se comunican con el árbitro central que dirige el partido para orientarlo hacia la toma de decisiones más exactas.

Y es que, la tecnología de las mencionadas cámaras incluye funciones de grabación súperlenta y ultralenta las cuales, apoyadas en software de detección de fuera de juego, se utilizan para determinar desde situaciones de offside hasta contactos y otras infracciones.

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“Una decisión de VAR puede marcar la diferencia de quién pueda ganar o quién pueda perder”, dijo Andrés Guardado en entrevista con Tech Bit. Agregó que: “anteriormente, cuando había un error arbitral, perdías (...) A lo mejor ahora, con la ayuda del VAR, será más justo”.

En cuanto a la manera de disfrutar los partidos, el conocido como “Principito” aseguró que las personas han empezado a tener otras necesidades. Entonces, el mercado, “se ha tenido que adaptar. Hoy, la televisión tradicional no les llama la atención a los jóvenes pero, hay mucho streaming, lo cual es una herramienta muy importante para que se llegue a la gente que quiere seguir el futbol. No lo veo como competencia, es más bien una ‘arma’ para que el futbol llegue a más gente”.

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En ese contexto, el deportista destaca el papel de los smartphones. “Anteriormente, si tú querías ver un partido y, si tenías otro evento importante, te perdías el juego. Hoy en día puedes, con tu smartphone, estar en el evento y, al mismo tiempo, estar viendo el partido”.

Asimismo, Guardado dijo que, incluso hay coincidencias entre el fútbol y la tecnología. “La tecnología nos une. Y, yo creo que también el futbol nos une. Más en un Mundial: el fútbol une a las familias”, dijo.

VAR puede definir al campeón del mundo: Andrés Guardado. Imagen: Motorola

Cuestionado sobre el gadget de la actualidad que hubiera querido que existiera en la época en la que debutó, sin dudar, Guardado dijo que el reloj inteligente o algo similar. “Hoy en día yo creo que no conozco a un deportista de alto rendimiento que no utilice una herramienta parecida a eso. Medir cuánto se descansa, cuánto se hace de ejercicio de alta intensidad, cuánta comida se consume, cuánta energía gasta… es fundamental para desarrollarte mejor en el deporte de alto rendimiento”.

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En cuanto a las expectativas para este torneo, Guardado dijo: “creo que va a ser un Mundial muy parejo, muy nivelado, muy atractivo. Los equipos que yo creo que pueden llegar a la final son Francia y España”.

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