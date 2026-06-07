El Fan ID es una de las credenciales de seguridad más populares en el ámbito deportivo, pues gracias a ellas los estadios regulan el ingreso de los aficionados y garantizan un ambiente seguro.

A pocos días de que el Mundial 2026 arranque, este método de acceso ha despertado dudas porque, además, es obligatorio. Por eso, en Techbit te decimos qué es, dónde se obtiene y cuál necesitas para ir a los partidos.

¿Qué Fan ID se necesita para entrar a los estadios del Mundial 2026?

El Fan ID fue creado en 2023 por Incode Technologies en colaboración con la Federación Mexicana de Futbol (FMF). Se trata de un instrumento electrónico obligatorio que permite identificar a los visitantes durante los partidos de la Liga MX.

Esta herramienta fue implementada para fortalecer la seguridad en dichos recintos deportivos, pues permite identificar a personas con comportamiento inapropiado y hasta vetarlos para cometer faltas.

Sin el Fan ID, ninguna persona puede ingresar aunque tengan un boleto. Y eso no es todo, sino que funciona con un reconocimiento facial que se aplica fuera de los estadios para que las autoridades corroboren la identidad del visitante, ello con base en las pruebas de vida proporcionadas durante el registro online.

No obstante, para asistir a los 13 partidos celebrados en México durante el Mundial 2026 tienes que llevar la FIFA ID, no la de la Liga MX. Y también es obligatoria.

La anterior credencial no sólo permite acceder a los encuentros, sino que ofrece la posibilidad de adquirir una FIFA Fan ID, es decir, la tarjeta física coleccionable para disfrutar experiencias interactivas.

No podrás entrar a los partidos del Mundial 2026 con el Fan ID de la Liga MX. Foto: FIFA

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¿Cómo generar el FIFA ID para los partidos del Mundial 2026?

¡Toma nota! Obtener la FIFA ID es sencillo y gratis:

Entra al sitio FIFA.com/tickets y ve al ícono de perfil, ubicado en la parte superior derecha.

Da clic en “Inscribirse”.

Escribe tus datos personales y crea una contraseña segura.

Lee y acepta los términos de servicio; recibirás un correo de confirmación para verificar tu cuenta.

¡Listo! Además de acceder a los estadios, también podrás comprar boletos.

¿Qué tan seguro es el Fan ID?

Aunque algunos usuarios han expresado su preocupación por el cuidado y tratamiento de los datos personales y biométricos, el Fan ID se encuentra sujeto a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP).

Desde su surgimiento en 2023, se han implementado diversos mecanismos de seguridad para resguardar, bajo cifrado, los datos de los usuarios, evitando que terceros accedan a ellos.

Para obtener el Fan ID se necesitan datos biométricos y personales. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

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