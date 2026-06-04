Las amenazas cibernéticas están a la orden del día y aunque los celulares actuales cuentan con sistemas de seguridad avanzados, la realidad es que no están exentos de ser infectados con virus y o de ser hackeados.

Este tipo de ataques vulneran tu privacidad, por lo que identificar si tu dispositivo está en riesgo o ya ha sido víctima, te puede proteger de más delitos como el robo de datos.

Por lo anterior, hoy en Techbit te compartimos 5 señales que indican un hackeo en tu teléfono.

¿De qué manera pueden hackear tu celular?

De acuerdo con expertos en ciberseguridad como Kaspersky y McAfee, comúnmente los celulares son hackeados a través de tácticas de ingeniería informática, propagadas mediante softwares maliciosos y virus cibernéticos que se instalan en los dispositivos.

Por ejemplo, si descargas una aplicación de dudosa procedencia o consumes contenido en páginas de internet que no son seguras, corres el riesgo de que tu teléfono sea hackeado y tus datos personales, bancarios, fotos y contactos sean sustraídos.

Pero además, dichos ciberataques pueden terminar en espionaje en tiempo real, puesto que los hackers tienen la capacidad de interceptar la cámara y el micrófono sin que te des cuenta.

Otras estrategias con las que los usuarios pueden ser hackeados son: conectarse a redes WiFi inseguras y abrir mensajes engañosos que contengan enlaces maliciosos.

También existe el Juice-jacking, método que los ciberdelincuentes utilizan para modificar estaciones de carga USB públicas e introducir al celular malware peligroso.

Mantener tu celular actualizado disminuye el riesgo de que sea hackeado. Foto: Pexels

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¿Qué señales te indican si tu celular ha sido hackeado?

Un artículo de McAfee indica que cuando un celular ha sido hackeado, comienza a comportarse "raro". Así que presta atención si detectas alguna de las 5 señales clave:

1. Aumento de temperatura

Un dispositivo hackeado se calienta más de lo normal porque el malware instalado funciona sin descanso. Por eso, aunque no lo estés usando, el celular sufre cambios de temperatura e incluso provocan que se apague repentinamente.

2. Ralentizaciones

Si tu celular fue hackeado, puede ralentizarse con frecuencia y lo peor es que esa falla no se arregla tras reiniciarlo, dejarlo en reposo o liberar espacio.

3. Aplicaciones desconocidas

Si notas que en tu teléfono aparecen aplicaciones que no descargaste o que en tu historial de Internet hay sitios que no visitaste, es otro indicativo de un posible hackeo.

4. Mensajes fraudulentos desde tus cuentas

Hay hackers que acceden a la lista de contactos del usuario para suplantar su identidad y enviar mensajes a sus contactos, ya sea para cometer fraudes o estafas.

Así que revisa constantemente tu bandeja de salida y entrada para detectar actividad sospechosa.

5. Cargos no autorizados

¿Tu banca digital registra movimientos no autorizados? Ten cuidado porque podría tratarse de un malware infiltrado en tus aplicaciones para hacer compras, transferencias y más.

Si tu celular fue hackeado, limita su uso y desconéctalo del WiFi. Foto: Unsplash

Otras señales de alerta son: la cámara se activa sin que estés usando una aplicación que lo requiera, o recibir mensajes SMS y llamadas de números desconocidos.

10 consejos para proteger tu celular de un hackeo

Configura un PIN en tu tarjeta SIM para evitar que los hackers la utilicen y suplanten tu identidad. Evita utilizar redes WiFi públicas. Usa una VPN para navegar con redes fuera de tu hogar. Instala una llave de seguridad en el hardware para cuidar tus cuentas. No descargues aplicaciones de dudosa procedencia, por ejemplo, a través de enlaces, archivos APK y otros formatos. Apaga los servicios de WiFi, Bluetooth y NFC cuando no los necesites. Ignora los mensajes y llamadas de números desconocidos. Verifica que los sitios web que visitas sean seguros; deben tener un candado en la barra superior izquierda. Elimina las apps que ya no utilices. Actualiza tu celular constantemente.

Estas simples acciones son tu mejor escudo para que no hackeen tu celular, así que no las ignores y adóptalas en tu día a día.

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