Desde estudiantes que buscan una laptop económica hasta empresas que desarrollan robots autónomos, Qualcomm quiere llegar a públicos cada vez más amplios.

Uno de los anuncios centrales de la firma, en el marco de Computex 2026, fue Snapdragon C, un nuevo procesador diseñado específicamente para laptops de entrada, con el cual la compañía busca extender algunas de las características que han distinguido a sus equipos de gama media y alta hacia un segmento de precio más accesible, sin renunciar a funciones vinculadas con la inteligencia artificial.

Mandar Deshpande, director senior de Gestión de Producto para el negocio de PC de Qualcomm, explicó que está pensado para impulsar equipos que podrían comercializarse a partir de 300 dólares (5 mil 200 pesos mexicanos).

“Snapdragon C está diseñado específicamente para laptops de entrada”, señaló en conferencia.

La apuesta está dirigida a estudiantes, familias y pequeños empresarios que buscan equipos capaces de ofrecer autonomía durante una jornada de trabajo, funcionamiento silencioso y un desempeño fluido para tareas cotidianas como navegación web, videollamadas, streaming y trabajo multitarea.

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Asimismo, incluso en esta categoría, Qualcomm incorporó una Unidad de Procesamiento Neuronal (NPU), con el objetivo de habilitar nuevas experiencias de inteligencia artificial (IA).

La compañía adelantó que Acer, HP y Lenovo se encuentran entre los socios que trabajan en dispositivos basados en Snapdragon C. La primera generación de equipos estará enfocada principalmente en el ecosistema Windows.

ASUS apuesta por las mini PC con Snapdragon

Qualcomm también aprovechó el evento para anunciar un nuevo paso en su estrategia de expansión más allá de las laptops tradicionales. ASUS lanzará la Q10, una mini PC impulsada por Snapdragon X Elite que busca aprovechar el creciente interés por las aplicaciones de IA ejecutadas localmente.

Según Deshpande, el dispositivo integra una plataforma de 18 núcleos orientada a consumidores avanzados, empresas y desarrolladores. Entre sus principales atributos destacan el rendimiento, la eficiencia energética y las capacidades de IA siempre activas.

“Esto también abre la puerta a una nueva generación de computadoras inteligentes y eficientes, con formatos más compactos y estilizados que antes no eran posibles en este segmento”, afirmó.

Para Qualcomm, este lanzamiento representa una oportunidad para ampliar la presencia de Snapdragon en nuevos formatos de cómputo y responder a las necesidades de un mercado que demanda equipos más compactos sin sacrificar capacidades avanzadas de procesamiento.

La compañía presentó Snapdragon C para laptops de entrada y una plataforma lista para robots inteligentes. Foto: Especial

Dragonwing IQ10 busca simplificar el desarrollo de robots

La tercera gran novedad llegó desde la división de robótica de Qualcomm. Suranjeeta Choudhury, directora de Product Marketing de la compañía, presentó Dragonwing IQ10 Robotics Reference Design (IQ10 RRD), una plataforma diseñada para reducir la complejidad que implica integrar hardware, sensores, software e IA en sistemas robóticos.

La ejecutiva explicó que muchas empresas enfrentan largos ciclos de desarrollo debido a la dificultad de combinar tecnologías de percepción, cómputo, control y conectividad dentro de un mismo sistema. El IQ10 RRD busca resolver ese desafío mediante una solución lista para producción.

Basada en el procesador Dragonwing IQ10, la plataforma ofrece hasta 700 TOPS (Tera operaciones por segundo) de procesamiento de inteligencia artificial en el dispositivo, capacidad que puede ampliarse hasta 2 mil TOPS.

También integra un procesador Qualcomm Oryon de 18 núcleos, múltiples NPU, una GPU avanzada, soporte para hasta 12 cámaras de alta velocidad y conectividad Wi-Fi, Bluetooth y 5G opcional.

“Los desarrolladores parten de un sistema probado, optimizado y preparado para producción, con la conectividad de entrada y salida, la gestión térmica y la integración ya resueltas”, destacó Choudhury.

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