Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) de México desarrollaron un robot asistente capaz de recoger y transportar objetos de uso cotidiano, con el objetivo de apoyar a personas con discapacidad motriz en las piernas.

El prototipo fue construido por alumnos de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas (UPIITA), quienes diseñaron un sistema equipado con ruedas omnidireccionales, un brazo robótico tipo Scara y una garra que permite manipular objetos como medicamentos, libros o vasos.

El robot cuenta con una estructura rectangular elaborada con perfiles de aluminio en forma de “V”, lo que le brinda estabilidad ante impactos y al desplazarse sobre superficies con ligeros desniveles.

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Los alumnos de UPIITA utilizaron la estructura del robot como repositorio de los componentes electrónicos que dan funcionamiento al sistema. Foto: Cortesía

“Vimos la posibilidad de contribuir con un sistema 100% hecho en México, integrando diversas metodologías aprendidas durante la carrera y otras adquiridas en el proceso”, explicó en un comunicado Arturo Ernesto Negrete Pérez, líder del proyecto.

El dispositivo puede desplazarse en cualquier dirección e incluso girar sobre su propio eje. Además, incorpora un sistema de monitoreo visual en tiempo real mediante dos cámaras y cuatro sensores ultrasónicos, que permiten al usuario observar tanto el movimiento como la manipulación de objetos desde un teléfono celular.

Para su desarrollo, los estudiantes trabajaron con un voluntario con atrofia muscular congénita en las piernas, quien puede utilizar sus manos. A partir de ello, adaptaron el control del robot a un mando de videojuegos, desde el cual se operan tanto el sistema móvil como el brazo robótico.

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En la programación se utilizaron los protocolos de comunicación de Bluetooth, conexión de Wi-Fi, comunicación UART, USB, además del uso de la tecnología ROS-2. Foto: Cortesía

En su programación, el equipo utilizó tecnologías como Bluetooth, conexión Wi-Fi, comunicación UART y USB, además del sistema ROS-2, que facilita funciones como navegación autónoma, mapeo, control de brazos robóticos y reconocimiento de objetos mediante visión por computadora.

El robot está compuesto por dos subsistemas: uno móvil, encargado del desplazamiento, y otro manipulador, que incluye el brazo robótico capaz de sujetar objetos a una altura de entre 60 centímetros y un metro, adecuada para mesas convencionales.

El sistema funciona con motorreductores, servomotores y baterías recargables con una autonomía aproximada de 12 horas.

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Los estudiantes señalaron que en México existe una oferta limitada de este tipo de tecnología, y que los dispositivos importados suelen tener costos elevados, lo que restringe su acceso a una minoría de la población.

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