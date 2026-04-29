Más Información

“Gershwin, la vida en azul”, de Alondra de la Parra, arranca su tercera temporada en la CDMX

“Gershwin, la vida en azul”, de Alondra de la Parra, arranca su tercera temporada en la CDMX

“A Dance Tribute to the Art of Football”, la compañía noruega Jo Strømgren presentará su icónica obra en México

“A Dance Tribute to the Art of Football”, la compañía noruega Jo Strømgren presentará su icónica obra en México

Cierra Ediciones de la Flor, el sello que por 55 años publicó a "Mafalda" en Argentina

Cierra Ediciones de la Flor, el sello que por 55 años publicó a "Mafalda" en Argentina

La artista y cantante Patti Smith, Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026

La artista y cantante Patti Smith, Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026

El Aleph, diez años de unir ciencia y arte

El Aleph, diez años de unir ciencia y arte

Alex Peña llega al MoMA con diseño y arquitectura

Alex Peña llega al MoMA con diseño y arquitectura

hizo un llamado tanto a la sociedad como al gobierno para empatizar con las personas con discapacidad, al señalar que aún existen dificultades tanto en la sociedad como en los procesos institucionales.

Durante el final de grabaciones de “Corazón de Oro”, la intérprete explicó que actualmente se encuentra realizando trámites para que su hijo Luciano, quien tiene síndrome de Down, pueda acceder a los programas del Bienestar, lo que le ha permitido observar de cerca los retos del sistema.

“Vengo de hacer los trámites para sacar la tarjeta de discapacidad de Luciano, me han traído de arriba a abajo por toda la ciudad. Son muchos los trámites que te piden”.

Lee también

Aunque reconoció que los apoyos dirigidos a este sector, también subrayó la importancia de que estos recursos se destinen correctamente y se ejecuten de manera eficiente.

“Me parece bien que el gobierno use esos recursos para gente que la necesita para las personas que no puedan trabajar y puedan solventarse por sí solos”.

Sin embargo, Calderón señaló que los procesos aún pueden resultar complicados, especialmente para quienes enfrentan mayores dificultades de movilidad.

“Los trámites deberían ser más ágiles. Ahorita traigo a mi asistente que maneja, pero afortunadamente camina, pero hace rato vi a una niña con discapacidad intelectual severa y la acompañaba su mamá y su abuelita. Ves que vienen en silla de ruedas o que vienen en camión”, finalizó.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Emma Coronel reaparece con impactante look y FOTO que revive a El Chapo Guzmán. Foto: EFE / U.S. Department of State vía AP.

Emma Coronel reaparece con impactante look y FOTO que revive a 'El Chapo' Guzmán

Enrique Iglesias se deja besar por fan y el VIDEO desata polémica: ¿qué dirá Anna Kournikova?

Enrique Iglesias se deja besar por fan y el VIDEO desata polémica: ¿qué dirá Anna Kournikova?

¿Mejor que el Rey del Pop? Kanye West se autoproclama el "Michael Jackson de esta generación". Fotos: AP

¿Kanye West se autoproclamó el "Michael Jackson de esta generación?

Heidi Klum impacta en bikini a los 52 y enciende redes con campaña publicitaria. (AP Photo/Chris Pizzello)

Heidi Klum impacta en bikini a los 52 y enciende redes con campaña publicitaria

Jennifer Lopez rompe el internet con silueta de impacto en crop top a sus 56 años. Foto: Instagram

Jennifer Lopez rompe el internet con silueta de impacto en bralette deportivo a sus 56 años

[Publicidad]