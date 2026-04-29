Leticia Calderón hizo un llamado tanto a la sociedad como al gobierno para empatizar con las personas con discapacidad, al señalar que aún existen dificultades tanto en la sociedad como en los procesos institucionales.

Durante el final de grabaciones de “Corazón de Oro”, la intérprete explicó que actualmente se encuentra realizando trámites para que su hijo Luciano, quien tiene síndrome de Down, pueda acceder a los programas del Bienestar, lo que le ha permitido observar de cerca los retos del sistema.

“Vengo de hacer los trámites para sacar la tarjeta de discapacidad de Luciano, me han traído de arriba a abajo por toda la ciudad. Son muchos los trámites que te piden”.

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Aunque reconoció que los apoyos dirigidos a este sector, también subrayó la importancia de que estos recursos se destinen correctamente y se ejecuten de manera eficiente.

“Me parece bien que el gobierno use esos recursos para gente que la necesita para las personas que no puedan trabajar y puedan solventarse por sí solos”.

Sin embargo, Calderón señaló que los procesos aún pueden resultar complicados, especialmente para quienes enfrentan mayores dificultades de movilidad.

“Los trámites deberían ser más ágiles. Ahorita traigo a mi asistente que maneja, pero afortunadamente camina, pero hace rato vi a una niña con discapacidad intelectual severa y la acompañaba su mamá y su abuelita. Ves que vienen en silla de ruedas o que vienen en camión”, finalizó.

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