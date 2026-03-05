La actriz Leticia Calderón está muy agradecida con el cantante Carlos Rivera, ídolo de su hijo mayor Luciano, quien soñaba con conocerlo y hace poco ese sueño se hizo realidad, el emotivo momento se ha vuelto viral en redes, donde los cibernautas destacan la actitud de Rivera y el ángel que tiene Luciano.

Previo a que Luciano conociera a su ídolo, en el carro iba cantando sus canciones y expresó que lo quería conocer, Calderón lo consoló diciéndole que eso pasaría algún día; su hijo, fruto de la relación de la actriz con el abogado Juan Collado, no se imaginaba que ese día conocería en persona al intérprete de "Recuérdame".

La emoción de Luciano cuando vio a Rivera quedó inmortalizada en un video que tomó Carlo, el hijo menor de la actriz, quien celebró el momento que vivió su hermano; Luciano agradeció a su madre por cumplirle su sueño y no sólo se tomó fotos abrazando al cantante, también cantó con él mientras Rivera tocaba la guitarra.

En Instagram, Calderón dedicó un emotivo mensaje al cantante, le agradeció el momento que le regaló a su hijo.

Carlos Rivera con Luciano, el hijo de la actriz Leticia Calderón.

"Carlos Rivera, como te dije, no sé cómo expresarte el profundo agradecimiento que siento por ti por habernos regalado esos maravillosos minutos que van a durar toda la vida. Tu generosidad no tiene límites. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos el 9 de mayo en la plaza de toros México", escribió.

Rivera agradeció haber conocido a Luciano, un fan muy especial.

"Lety, gracias por Luciano. Gracias por este momento tan hermoso. Todo mi cariño para ustedes siempre", respondió.

Luciano, agradecido con su mamá, la actriz Leticia Calderón, por ayudarlo a que conociera al cantante Carlos Rivera.

El artista de 39 años recientemente cantó con dos hermanitos invidentes durante uno de sus conciertos, el momento también enterneció las redes.

Luciano Collado Calderón nació el 17 de febrero de 2005, es el primogénito de la actriz Leticia Calderón y el abogado Juan Collado. Su hermano menor, Carlo Collado, nació un año y medio después.

