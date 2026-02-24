Carlos Rivera quedó cautivado con la voz de los gemelos Rodrigo y David cuando los escuchó cantar a través de un video que se hizo viral en TikTok, el cantante respondió a la solicitud de los niños invidentes que a través de un video expresaron su deseo de conocer al cantante.

En dicho material, donde cantar el tema de Rivera, "Si te vas", el cantante elogió su manera de cantar y externó que también quería conocerlos; previo a su show en Querétaro se dio en encuentro entre el intérprete y los menores que se hacen llamar en redes "Los repetidos".

En sus redes muestran su talento musical cantando y tocando instrumentos; el video en el que conocen a Carlos Rivera también se hizo viral, así como el emotivo momento en el que Rivera invita a los gemelos a subir al escenario para que canten juntos "Si te vas".

Carlos Rivera con "Los repetidos", gemelos con talento musical que conmovieron al cantante por su talento.

El momento fue muy emotivo, y varias personas no pudieron contener las lágrimas.

"En tiempos de caos, esto es un abrazo al corazón…", escribió Rivera, quien cuenta con casi 10 millones de seguidores en Instagram.

El gesto del cantante no pasó desapercibido en redes, donde aplaudieron que haya cantado con los gemelos, quienes se mostraron nerviosos previo a conocer a Rivera, pero que sobre el escenario sorprendieron por su seguridad y talento.

"Los repetidos" compartieron la emoción que les causó conocer a Carlos Rivera, a quien definieron como una excelente persona y un excelente artista y agradecieron a la gente por hacer viral su video y que de esta manera Carlos Rivera se pudiera poner en contacto con ellos.

"Somos testigos que las cosas pasan cuando te las propones, siempre acompañadas de dedicación y constancia, nada es suerte, ni casualidad. Pudimos acompañar en el escenario a Carlos Rivera, excelente persona y excelente artista, pronto les compartiremos absolutamente todo, gracias a quienes compartieron nuestro video, que aparte ya lleva más de 300 mil visitas", se lee.

