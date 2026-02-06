Más Información

Vibra la escena cultural en la semana del arte

Vibra la escena cultural en la semana del arte

De cigarros, lápices mordidos y un personaje de “Shrek”: las piezas que forman el cuerpo de Enrique López Llamas

De cigarros, lápices mordidos y un personaje de “Shrek”: las piezas que forman el cuerpo de Enrique López Llamas

Muere el pintor español Antonio Sedano, intérprete plástico de la Revolución Mexicana

Muere el pintor español Antonio Sedano, intérprete plástico de la Revolución Mexicana

Qatar Museums presenta Endless Facts, de Chung Seoyoung

Qatar Museums presenta Endless Facts, de Chung Seoyoung

Aduanas deja sin obras a galería de Zona Maco

Aduanas deja sin obras a galería de Zona Maco

El rescate de Tomás Montero, un brillante fotoperiodista mexicano del siglo XX

El rescate de Tomás Montero, un brillante fotoperiodista mexicano del siglo XX

La historia de amor entre y Cynthia Rodríguez ha estado rodeada de cuestionamientos y suspicacias; desde que eran novios y casi lo mantuvieron en secreto, se decían cosas sobre lo real o no de esa relación que aunque se sigue manteniendo alejada de los reflectores, cada vez está más sólida con un matrimonio y un hijo.

El cantante y la conductora no suelen responder a críticas ni chismes sobre su relación, no lo hicieron durante los años en los que fueron novios, y tampoco ahora que son esposos; en 2022 anunciaron su compromiso y se casaron en junio en Ribera del Duero, España; un año después, en agosto de 2023, nació su primer hijo, León.

Sin embargo, la cantante Toñita insinuó que el matrimonio entre Carlos y Cynthia , dijo.

Al parecer, sus declaraciones llegaron a los oídos del cantante, quien en plena promoción de su nueva gira "Vida Tour", respondió muy a su estilo y sin mencionar nombres.

Lee también:

Reconoció que lo que la gente piense sobre él es algo que no puede controlar, que no es la primera vez que pasa y que seguramente no será la última, pues como famoso sabe que los comentarios y habladurías estarán siempre presentes.

"Que la gente creo o no unas cosas no lo puedes controlar, hagas lo hagas, digas lo que digas igual la gente va a hablar, la gente va a decir, va a creer o no va a creer pero para mi lo más importante, como dice mi canción 'Digan lo que digan', habla perfectamente de esto ; no me está pasando ahora, esto es de mucho tiempo y seguirá pasando probablemente", expresó en entrevista para "Ventaneando".

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez cantaron y se besaron en el escenario de la Arena Ciudad de México. Fotos de @eltatomx y @montserratcastro_
Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez cantaron y se besaron en el escenario de la Arena Ciudad de México. Fotos de @eltatomx y @montserratcastro_

Lee también:

Carlos enfatizó que lo que ha hecho con su vida no ha sido para agradar o no a la gente, y que por eso mismo no se muestra con su esposa en portadas de revistas ni lo harán; él habla de su amor por Cynthia y por su hijo León a través de sus canciones.

"No he hecho nada de mi vida para agradar a nadie, en mi música sí, por eso no mostramos nada, nunca nos han visto ni en revistas, ni en las portadas, ni en la boda, ni nada, ni lo verán, lo hemos guardado para nosotros y vale todo", expresó.

Para Carlos Rivera es muy especial el escenario en el que está ensayando, pues hace 22 años ahí mismo cantaba en "La Academia", programa que ganó y lo lanzó al ambiente artístico; en ese lugar conoció a Cynthia, su esposa.

"Aquí la conocí, aquí me enamoré de ella desde que la vi, recuerdo cómo estaba vestida", dijo emocionado; para el cantante, su vida personal es como si fuera una caja fuerte; el no mostrarse como pareja ante el mundo, dice, es lo que los ha ayudado a estar a estar ya tantos años juntos.

Lee también:

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Verástegui se lanza contra Bad Bunny asegura que su música es ‘basura’ y que se comporta como ‘animal’. Foto: EFE/John Watson-Riley / EFE/EPA/JILL CONNELLY

Verástegui se lanza contra Bad Bunny: asegura que su música es ‘basura’ y que se comporta como ‘animal’

¿Carlos Rivera responde a Toñita? “He hecho música para defender el amor en todas las manifestaciones. Foto: Tomada de Instagram @carlosrivera / @tonitamusic1

¿Carlos Rivera responde a Toñita? “He hecho música para defender el amor en todas las manifestaciones"

Tía de Imelda Tuñón revela el origen de los videos tomados por Julián Figueroa y sentencia: "Violan la intimidad de la pareja". Foto: Addis Tuñón IG / Imelda Tuñón IG

Tía de Imelda Tuñón asegura que su sobrina no ha sacado a la luz todo “por amor a quien ya no está”

Jennifer Garner, “desesperada” por sacarlo de su vida, le busca novia a Ben Affleck; está “cansada” de oírlo hablar de Jennifer Lopez. Foto: AP/AFP

Jennifer Garner, “desesperada” por sacarlo de su vida, le busca novia a Ben Affleck; está “cansada” de oírlo hablar de Jennifer Lopez

Kim Kardashian rompe el internet con lencería para San Valentín tras rumores de romance con Lewis Hamilton. Foto: AP

Kim Kardashian rompe internet con lencería de San Valentín en medio de rumores de romance con Lewis Hamilton

[Publicidad]