Todas las facetas de Lilia Carrillo, en Bellas Artes

Reconstrucción de patrimonio: faltan inmuebles por concluir en 4 entidades

Vínculo universitario

Aumento de tarifas en zonas arqueológicas y museos serán solo para extranjeros 

Nombran a Ana Covarrubias como nueva presidenta del Colmex

Tras acuerdo con el sindicato, reabre la Biblioteca Vasconcelos

Cynthia Rodríguez, quien debuta como parte del jurado de de Miss Universo México 2025 recibió públicamente piropos de su esposo, el cantante Carlos Rivera, quien, el hijo su hijo, quien cumplió dos años en agosto.

La exconductora de "Venga la Alegría" compartió la presentación que le dio el certamen, que la calificó como una de personalidad querida por el público.

"Es un honor presentar a Cynthia Rodríguez, cantante, conductora y una de las personalidades más queridas de la televisión mexicana, quien formará parte de Miss Universe México 2025. Su talento, versatilidad y carisma la consolidan como una figura única, lista para iluminar esta gran celebración de la belleza y la cultura mexicana".

A esta publicación reaccionó Carlos, quien escribió:

"La más bella del universo, Tú".

A lo que Cynthia respondió:

"¡Te amo tanto!".

En otra publicación, donde Cynthia se toma una selfie luciendo un epectacular vestido, el intérprete de "Que lo nuestro se quede nuestro", escribió:

"¡La más hermosa del universo!".

Y por supuesto que Cynthia respondió con un elogio a su esposo:

"¡Tú sí que eres lo más hermoso que existe!".

Carlos Rivera lanza piropos en Instagram a su esposa Cynthia Rodríguez.

Un video protagonizado por Cynthia, también es elogiado por el cantante, quien aplaudió su belleza:

"¡¡¡Preciosa!!!", palabra que acompañó con unos emoticones de enamoramiento.

Carlos Rivera expresa lo mucho que le gusta Cynthia Rodríguez, quien debuta como jurado en Miss Universo México.

Aunque desde que se casaron, en junio de 2022, la pareja ha mostrado cada vez más su amor públicamente, no son tan comunes estos intercambios amorosos entre ellos: la pareja vive un momento muy especial, pues a la par de su crecimiento profesional, su hijo ya ingresó a la escuela, una emoción que Cynthia compartió a detalle con sus seguidores, quienes la piden como participante de Miss Universo México, y aunque ella agradece las porras, respondió que ya no está en edad.

¿Qué es el certamen de Miss Universe Mexico?

Miss Universe Mexico es un certamen de belleza femenino, originario de México, en el que se evalúan la belleza integral, el liderazgo, la elegancia, la personalidad, el porte, la pose, la comunicación, la seguridad, y el activismo social en candidatas provenientes de los diferentes estados de México.

Hoy 13 de septiembre se llevará a cabo la final, donde se conocerá la nueva Miss Universe nacional.

