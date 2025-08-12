Cynthia Rodríguez es una mamá orgullosa por partida doble, pues su hijo León acaba de cumplir dos años y su otro hijo llamado "Oso" protagonizó un momento muy especial con papá, el cantante Carlos Rivera.

Hace unos días la pareja celebró en familia a su bebé con una fiesta en la que los felices padres se tomaron una foto familiar con su pequeño nacido en 2023; Cynthia y Carlos llegaron al altar en junio de 2022 en una ceremonia íntima en la región de Ribera del Duero, España.

Ambos, aunque cuidan mucho la intimidad de su bebé, públicamente han compartido algunos detalles sobre él y sobre lo agradecidos que están porque su hijo llegó a sus vidas después de tanto buscarlo.

León es el protagonista del video del cantante titulado "La mejor canción", dicho tema está inspirado completamente en el primer hijo de Carlos con su esposa Cynthia, ya que para el intérprete de 39 años, su hijo es lo mejor de todo lo que le ha pasado en toda su vida.

Carlos Rivera protagoniza video con su otro hijo

Cynthia Rodríguez presumió muy orgullosa un video donde su pequeño hijo "Oso", un perrito raza labrador que se sumó a la familia en junio de este 2025, protagoniza un comercial junto a su padre Carlos Rivera.

La marca de alimento para perro cumple 35 años, y "Oso" junto al cantante aparecen en dicho material junto a un pastel de cumpleaños.

"Con su papá muero de amor", escribió Cynthia.

Carlos Rivera protagoniza video con su hijo perruno llamado "Oso".

A Carlos Rivera le causó gracia el que varios cibernautas pensaran que él cumplía 35 años, y algunos hasta le reclamaron de que no apareciera con su familia.

Carlos Rivera reacciona a los comentarios sobre la aparición con su hijo perruno llamado "Oso".

